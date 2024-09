Gli Spurs sono sorpresi dalla reazione dei loro tifosi

Dopo la loro convincente vittoria per 3-0 contro il Manchester United nella Premier League inglese, i tifosi del Tottenham Hotspur avrebbero dovuto festeggiare, ma gli insulti omofobi di alcuni gruppi di tifosi hanno offuscato l'atmosfera. Il club ha assunto una posizione ferma, condannando tale comportamento e facendo sapere alla sua base di tifosi che questo è inaccettabile.

Il club di calcio Tottenham Hotspur ha riconosciuto e affrontato i comportamenti offensivi di alcuni tifosi durante la loro vittoria per 3-0 contro il Manchester United ad Old Trafford. In una dichiarazione, il club di Londra ha affermato: "Siamo a conoscenza degli disgustosi cori omofobi intonati da alcuni dei nostri tifosi ospiti oggi ad Old Trafford. Questo comportamento riprovevole è inaccettabile, altamente offensivo e non rappresenta il nostro club."

Il club si è impegnato a lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine e il personale di sicurezza per identificare i responsabili e prendere azioni disciplinari severe. Inoltre, il club ha ribadito il suo impegno continuo con il gruppo di tifosi LGBTQ+ Proud Lilywhites. "Ci orgogliamo del nostro fedele seguito, sia in casa che in trasferta. Tuttavia, condividiamo tutti il dovere di incarnare i valori del Tottenham Hotspur e qualsiasi forma di discriminazione non ha posto nel nostro club."

Sul campo, la squadra sta performando bene. Con la loro quarta vittoria consecutiva in una partita di coppa, il Tottenham si è posizionato all'ottavo posto nella classifica del campionato, a soli tre punti dalla posizione di qualificazione per le competizioni europee. I gol di Brennan Johnson (3') e Dejan Kulusevski (47') hanno dato il vantaggio ai visitatori subito dopo l'inizio della partita, mentre l'espulsione del capitano del Manchester United, Bruno Fernandes (42'), per un fallo ha ulteriormente favorito la causa degli Spurs. Dominic Solanke (78') ha sigillato la vittoria. Timo Werner, che ha fatto il suo debutto in campionato per la prima volta questa stagione, attende ancora il suo primo gol. Il Manchester, ora al dodicesimo posto, è amareggiato dopo aver subito la seconda sconfitta casalinga di fila.

