Gli sport perduti delle Olimpiadi invernali: Sciatori di velocità che bruciano neve e pelle

Certo, freni e curve avranno limitato la massima velocità possibile dell'auto, ma Verstappen - e la F1 - incarna l'apice della velocità negli sport motoristici in un'industria multimiliardaria.

Eppure, armati solo di due sci, tessuti scheletrici e un casco adatto a un tour di ritorno dei Daft Punk, ci sono esseri umani che sfrecciano sui fianchi delle montagne più velocemente di un'auto di F1.

Sbatti le palpebre e te li perderai, sono alcuni degli esseri umani non motorizzati più veloci del pianeta: gli sciatori di velocità.

Cadere con stile

Nel 2016, l'italiano Ivan Origone ha sfrecciato lungo una pista del resort La Forêt Blanche in Francia, registrando una media di 254,958 km/h (158,42 mph) negli ultimi 100 metri per stabilire un nuovo record mondiale.

In prospettiva, la World Air Sports Federation afferma che la velocità terminale del corpo umano in caduta libera in posizione stabile e a testa in giù è compresa tra 240 e 290 km/h (149,13 e 180,2 mph): gli sciatori di velocità stanno effettivamente precipitando nel cielo.

Non sorprende che tali descrizioni impongano che, sebbene lo sci in generale sia molto popolare, lo sci di velocità sia una vocazione di nicchia, soprattutto per gli sciatori britannici, data la relativa mancanza di cime innevate.

Eppure Jan Farrell, lo sciatore di velocità britannico di maggior successo del secolo, è l'eccezione alla regola.

Vincitore della Coppa del Mondo della Federazione Internazionale Sci (FIS) nella categoria Speed 2 nel 2014, Farrell ha avuto il vantaggio di vivere in Spagna per 32 anni.

La Spagna può non sembrare il paradiso degli sciatori, ma con il 35% del paese che è montuoso e 32 stazioni sciistiche, Farrell, che aveva sei anni, è rimasto affascinato dalla sua prima lezione a Gavarnie, in Francia.

"Da bambino, era il mio modo naturale di sciare: puntare in linea retta e lanciarmi giù per la collina, come molti bambini", ha detto Farrell alla CNN Sport.

Più sono grandi, più cadono velocemente

Nove anni di carriera internazionale hanno portato Farrell in giro per il mondo, seguendo il circuito biennale della Coppa del Mondo FIS in Andorra, Canada, Francia, Finlandia e Svezia, oltre a recarsi a Monaco ogni mese per gli allenamenti.

Quando non era in volo - sia in senso letterale che figurato - Farrell era in palestra, seguendo un estenuante piano di condizionamento fisico olimpico per 300 giorni all'anno.

Sollevamento pesi, squat e deadlift costituivano la spina dorsale di un programma progettato per costruire muscoli densi. Mentre i fantini a cavallo puntano a mantenersi il più leggeri possibile, gli atleti sugli sci di velocità massimizzano la forza e la pesantezza, anche se non senza limiti.

"L'aerodinamica è fondamentale, quindi non basta essere grossi, bisogna essere compatti e flessibili", ha detto Farrell. Devi assumere una posizione di infilata stretta, e se hai la pancia grossa non è l'ideale".

"Quindi pesare molto, ma anche avere una muscolatura forte perché bisogna adattarsi al terreno e sciare la collina, ed essere molto forti e precisi in una gamma di movimenti molto ridotta.

"Se scendessi come un blocco, non saresti molto veloce".

Scontri e bruciature

L'allenamento della forza serve anche a un altro scopo di vitale importanza: sopravvivere agli incidenti.

I pericoli degli sport motoristici non hanno bisogno di essere illustrati, ma come minimo i piloti sono vestiti in modo da ridurre al minimo i danni. La tuta dei piloti di F1 della McLaren, ad esempio, realizzata con una fibra resistente al calore e alle fiamme, può resistere all'esposizione al fuoco diretto per 15 secondi, supportata da stivali e guanti ignifughi.

Gli sciatori di velocità non godono di tale protezione. Con un abbigliamento progettato solo per la velocità, le lesioni da incidente possono essere terribili.

Commozioni cerebrali, fratture di braccia e gambe: le diagnosi sono infinite, ma le ustioni da attrito sono le lesioni più comuni.

Nel 2016, durante un allenamento della Coppa del Mondo in Francia, Farrell si è schiantato a 216 km/h (134,2 mph) e ha continuato a sbandare per circa 1.150 piedi - oltre tre campi e mezzo di calcio - riportando ustioni di secondo grado.

Più comunemente causate dall'esposizione diretta al fuoco e all'acqua bollente, le ustioni di secondo grado possono essere estremamente dolorose, ma incredibilmente Farrell era di nuovo in pista un giorno dopo.

Fattore paura

Col tempo le ustioni sono guarite, ma le cicatrici psicologiche sono rimaste.

Una volta imperturbabile e non essendo mai caduto a una tale velocità, quasi da un giorno all'altro la fiducia di Farrell è stata scossa, un aspetto critico in una disciplina che lascia poco spazio ai dubbi.

"Dico sempre che la mia ferita principale è stata la fiducia in me stesso", ha detto Farrell. "Ero abbastanza bravo a non cadere e a non avere paura, ma dopo è cambiato tutto.

"La maggior parte di noi che è caduta ci mette un po' di tempo per tornare. A me è servita più di una stagione e ho dovuto seguire un training psicologico e rivedere la mia mentalità sul modo di sciare".

Sebbene sciare in modo troppo aggressivo - "lasciando che gli sci galleggino troppo" - sia una delle cause delle cadute, sciare in modo troppo conservativo può, paradossalmente, essere altrettanto pericoloso.

Lo scopo dello sci di velocità, spiega Farrell, è quello di dissociare la parte superiore e inferiore del corpo, staccandosi per permettere alle gambe di rilassarsi e lasciare che siano gli sci a fare il lavoro.

La paura e il pensiero eccessivo possono avere conseguenze devastanti e Farrell ha dedicato più di un anno di lavoro a risolvere questi problemi.

"Devi davvero tornare indietro e rivedere l'intero atteggiamento del perché lo stai facendo, cosa ti fa paura e cosa ti fa andare veloce", ha spiegato Farrell.

"È stato un processo molto interessante che mi ha permesso di conoscere meglio me stesso come essere umano".

La vocazione per le Olimpiadi?

Sconfitti i demoni, Farrell è tornato a gareggiare per diversi anni prima di annunciare il suo ritiro "temporaneo" dallo sport d'élite all'inizio del 2021, citando il desiderio di passare del tempo con le due figlie piccole come motivazione principale della sua decisione.

Adattandosi alle loro gambe da sci prima che molti abbiano mosso i primi passi, le due bambine sono già sulla buona strada per diventare ottime sciatrici, ma potrebbero seguire le orme del padre nello sci di velocità?

"Speriamo di no", risponde Farrell.

"Potrebbero giocare a tennis o a nuoto o qualcosa di simile. Qualcosa che coinvolga la neve ma nel suo formato liquido, come l'acqua".

Gli impegni paterni di Farrell completano un'agenda già molto fitta, che va ad aggiungersi al suo ruolo nella Commissione Atleti della FIS, al suo lavoro privato di tutoraggio dei giovani sciatori di velocità d'élite che cercano di entrare in questo sport e alla sua attività di beneficenza per aiutare i bambini disabili a sciare.

Mentre Farrell lavora per migliorare la reputazione della disciplina, si profila l'apice degli eventi sportivi sulla neve con le imminenti Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, che non vedranno la partecipazione dello sci di velocità.

Questo sport ha fatto una sola apparizione alle Olimpiadi invernali - come evento dimostrativo maschile e femminile ad Albertville nel 1992 - e Farrell ritiene che, sebbene il potenziale ci sia, lo sci di velocità debba "fare i compiti a casa" prima che un ritorno ufficiale sia fattibile.

Farrell sottolinea il parallelismo con il salto con gli sci, un evento presente nel programma dei Giochi fin dalla sua nascita nel 1924, che rimane un aspetto popolare della programmazione nonostante la sua relativa scarsità nelle attività quotidiane degli sciatori.

"Ha sicuramente tutti i valori atletici, l'attrattiva e la spettacolarità: è molto presentabile per i Giochi Olimpici di alto livello", spiega Farrell.

Credo che questo sport debba prima di tutto fare i compiti a casa: trovare più seguaci e più atleti".

"Tutti escono e amano sciare velocemente, ma lo sci di velocità è tutta un'altra cosa: in teoria ha tutto ciò che serve per le Olimpiadi, ma ora deve crescere la base sportiva vera e propria".

Fino a quel giorno, Farrell dovrà lavorare e fare il genitore, oltre a riscoprire la gioia perduta da tempo di sciare per puro divertimento.

La domanda è: gli manca la velocità?

"No, non credo", risponde Farrell, riferendosi agli amici della F1. "Non guidano affatto velocemente sulle strade pubbliche, sono tutti piloti molto prudenti e rilassati".

Dopo anni di caduta libera, Farrell si gode la vita nella corsia lenta.

