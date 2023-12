Gli sport perduti delle Olimpiadi invernali: Il mondo veloce e peloso delle corse dei cani da slitta

Per molti il cane è il migliore amico dell'uomo.

Ma per pochi eletti sono anche parte integrante di uno sport competitivo: benvenuti nel mondo delle corse di cani da slitta.

Debuttato come sport dimostrativo alle Olimpiadi invernali del 1932 a Lake Placid, 90 anni dopo questo sport è ancora vivo e abbaiante: i cani trainano i loro conduttori, o mushers, lungo i percorsi di tutto il mondo.

Molto popolare nelle regioni artiche dell'America del Nord e dell'Europa, ogni riferimento allo slittino e alle razze di cani coinvolte - husky, malamute e razze nordiche simili - viene sempre associato alla neve.

Eppure Matt Hodgson, il primo campione mondiale britannico di cani da slitta di razza pura, è la prova vivente che la relativa mancanza di neve non è un ostacolo al successo quando si tratta di passione.

I peccati capitali

Con sede nel sud-est dell'Inghilterra, occasionalmente freddo ma raramente artico, Hodgson ha sviluppato il suo fascino infantile per i cani dell'estremo nord in Infury Dogs, una squadra di cani da slitta che ha vinto cinque medaglie.

Hodgson cita il romanzo di Jack London del 1903 "The Call of the Wild " come una delle sue prime influenze, un interesse che si è rapidamente trasformato in amore con l'arrivo del suo primo cane, Ranger - un cucciolo di Alaskan Malamute - nel 2005.

Oggi Hodgson corre con il suo branco di sei "Peccati Capitali": tutti i cani prendono il nome da uno dei sette vizi biblici.

È un'etimologia che sembra estremamente severa, visto il loro impeccabile addestramento e talento, per non parlare della loro simpatia, aggravata dall'arrivo di due adorabili cuccioli di cane della Groenlandia, Nimis (goloso) e Pride, nel febbraio dello scorso anno.

Ma c'è un metodo nella follia, spiega Hodgson. Avendo intenzione di chiamare il suo primo cane da slitta - che si pensava fosse femmina - Invidia, Hodgson è stato costretto a ripensarci quando il suo Canadian Eskimo Dog è nato maschio.

Invidia, l'origine latina di "invidia", è stato il nome sostitutivo scelto e ha fatto tendenza, anche se Hodgson assicura che "sono i miei 'peccati capitali', piuttosto che essere peccati capitali".

Cervi distraenti

Non c'è pace per i malvagi, perché l'addestramento inizia fin da cuccioli.

"Prima di tutto, sono i miei animali domestici, quindi devono essere dei bravi cani", spiega Hodgson alla CNN Sport, e tutti i cani partecipano a corsi per cuccioli, per coltivare il buon comportamento e la socievolezza, gettando le basi per lo slittino più avanti.

L'addestramento si sviluppa gradualmente nell'arco di due anni: dopo il primo semestre, i cuccioli possono correre liberi insieme agli adulti, prima di essere "agganciati" alle estremità delle piste qualche mese dopo per prendere confidenza con l'imbragatura.

È fondamentale una crescita graduale e ogni cane varia, dice Hodgson, ma entro un anno i cani possono iniziare a gareggiare a livello di club. Tra i 15 e i 18 mesi, il livello internazionale si avvicina.

Il pubblico che passeggia per le foreste dell'East Sussex in orari poco convenienti può avere la fortuna di vedere gli Infury Dogs sfrecciare durante una di queste sessioni; Hodgson ha il permesso di correre sul terreno della Forestry England in determinati orari, in genere nei periodi meno affollati, per poter svolgere i suoi impressionanti cinque-sei giorni di allenamento a settimana.

Potreste sentire grida di "Haw!" e "Gee!" mentre i cani girano a destra e a sinistra, poiché Hodgson, senza redini né alcun legame fisico con il branco, deve affidarsi solo ai comandi verbali, insegnati attraverso un costante rinforzo.

Se si è molto fortunati, si può anche vedere Hodgson "avvolto intorno a un albero" quando i cani scorgono un coniglio o un cervo in fuga.

"La maggior parte delle volte ascoltano", dice Hodgson ridendo. "Questo fa parte del fatto che si corre con gli animali e non con una macchina".

Recuperatori da medaglia d'oro

In gara, però, gli Infury Dog sono delle vere e proprie macchine.

Hodgson - che tende a gareggiare in gare "brevi" fino a otto chilometri (quasi cinque miglia), a seconda del terreno - ha accumulato cinque medaglie per la Gran Bretagna dalla sua prima uscita internazionale nel 2015.

Il momento più importante è arrivato nel 2019, quando la squadra di Infury, relativamente inesperta, ha conquistato la vittoria ai primi Campionati del mondo del Regno Unito, diventando il primo campione del mondo in assoluto per la squadra britannica nelle gare di cani da slitta di razza pura.

Tuttavia, per Hodgson, autoproclamatosi "sempre ultimo" per le sue prime uscite internazionali, vincere non è mai stata la priorità assoluta.

Anche se interrotto dalla pandemia - un viaggio in Belgio a dicembre è stato annullato in seguito all'aumento di Covid della variante Omicron - lo sport ha portato Hodgson e i suoi cani in giro per il mondo.

Se le restrizioni di viaggio lo permetteranno, la Svezia è la sede dei Campionati mondiali di marzo, con l'allettante prospettiva di gareggiare all'Östersund Ski Stadium di Östersund.

"Amo i cani e i cani ne traggono grande piacere: se non si divertissero, non correrebbero e non sarebbe molto divertente", ha detto Hodgson.

"Mi piace il cameratismo, mi piacciono gli elementi sociali e mi piace condividere il mio amore per i cani con persone che hanno anche loro un amore per i cani, quindi è un incontro tra persone diverse. È bello fare bene, ma non è la cosa principale".

Un ritorno alle Olimpiadi?

Ora, a 10 anni dal centenario delle gare di cani da slitta alle Olimpiadi invernali come sport dimostrativo, si continua a parlare di un ritorno di questo sport ai Giochi.

Hodgson afferma che la Federazione internazionale degli sport con cani da slitta (IFSS) ha presentato una petizione al Comitato olimpico internazionale (CIO), ma nutre delle riserve sull'idoneità di questo sport a diventare uno sport olimpico, temendo che la logistica, le finanze e la natura stessa di questo sport possano aprire un "vaso di Pandora".

"Cercare di prendere tonnellate di cani e viaggiare dal Nord America o da qualche parte del mondo, è così costoso e non ci sono soldi", ha detto Hodgson.

"Ci sono così tante distanze, così tante categorie: quali scegliere? Ci saranno squadre di husky o squadre di incroci di levrieri? Quali distanze correranno? Rispecchia lo sport?".

"Poi c'è la questione: 'Le Olimpiadi sono uno sport umano? È davvero atletica umana?". Aggiunge Hodgson, riferendosi al lungo "furore" suscitato dagli sport equestri ai Giochi.

Tuttavia, se avesse la possibilità di gareggiare nella "sua versione" di questo sport, Hodgson sarebbe "assolutamente felice" di rappresentare la GB ai Giochi.

Fino ad allora, Hodgson e i suoi "peccati capitali" correranno tra le foreste e gli alberi dell'East Sussex.

