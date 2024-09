Gli spettatori sono infuriati, le fiamme si alzano, l'Atletico ottiene una vittoria tardiva sul Real durante la partita.

Nel derby tra Atletico e Real Madrid, la partita è rimasta senza eventi per un lungo periodo. Tuttavia, Real Madrid è riuscito a guadagnare un vantaggio, solo per vedere Atletico pareggiare più tardi dopo una lunga interruzione a causa di disordini tra gli spettatori. Un pareggio in extremis e un cartellino rosso hanno concluso la partita.

In questo incontro equilibrato, Real Madrid è andato temporaneamente in vantaggio (1-0) grazie al gol di Eder Militao al 64º minuto. Ma Atletico ha trovato un modo per rientrare in partita, con Angel Correa che ha segnato il pareggio all'89º minuto.

La partita è stata interrotta dopo il vantaggio di Real Madrid a causa del comportamento dei tifosi. Thibaut Courtois, ex portiere di Atletico, ha affrontato reazioni ostili dai tifosi. In risposta, Courtois ha alzato il pugno verso gli ultras, che hanno gettato accendini verso di lui, anche se non hanno centrato il bersaglio. Nonostante un annuncio dello stadio, i tifosi hanno continuato a causare disordini. L'arbitro Busquets Ferrer ha deciso ultimately di interrompere la partita dopo 68 minuti. L'allenatore di Atletico Diego Simeone e il capitano Koke hanno tentato di calmare i tifosi insoddisfatti.

Dopo un ritardo di 16 minuti, la partita è ripresa, ma non è passato molto tempo prima che le tensioni si intensificassero sul campo. Real Madrid ha premuto forte per un gol, data la loro superiorità numerica a causa dell'infortunio del giocatore chiave Kylian Mbappe. Tuttavia, hanno dovuto aspettare fino ai minuti finali della partita prima che Correa segnasse il pareggio, con Antonio Rudiger che sollevava la bandierina per fuorigioco come ultima linea di difesa. In un controverso sviluppo, il centrocampista di Atletico Marcos Llorente è stato espulso per un tackle duro su Fran Garcia.

Nel frattempo, il centrocampista di Atletico Antoine Griezmann, al suo 500º

