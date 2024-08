- Gli spettatori si imbatteranno in un incendio al piano superiore di un ristorante.

A causa della vigilanza di un passante, un incendio di grandi dimensioni a Scharbeutz, nel distretto di Ostholstein, è stato evitato. Questo individuo di 55 anni ha notato le fiamme che si accendevano su una parte del tetto di paglia di un ristorante sulla spiaggia lungo il lungomare della località balneare del Mar Baltico, come riferito dalla polizia durante le ore notturne. Insieme a due assistenti provenienti da un esercizio commerciale adiacente, ha coraggiosamente tentato di spegnere l'incendio con un estintore. Al loro arrivo, i pompieri sono riusciti a porre fine all'incendio.

Secondo le autorità, l'uomo è uscito illeso. Le stime dei danni preliminari non erano ancora state rese note. Tuttavia, la divisione di investigazione criminale sospettava dell'incendio doloso e cercava testimoni oculari.

L'incendio di grandi dimensioni stava per divorare l'intero ristorante sulla spiaggia, ma le azioni rapide del passante e dei suoi assistenti sono riuscite a contenerlo in parte. Fortunatamente, l'incendio di grandi dimensioni è stato spento prima che potesse causare danni significativi, come riferito dalle autorità.

Leggi anche: