Gli spettatori delle Olimpiadi di Parigi sono aumentati dell'82% rispetto ai Giochi di Tokyo, dando un grande impulso allo streaming della Peacock della NBC

I Giochi Olimpici estivi del 2024 a Parigi hanno attirato una media combinata di 30,6 milioni di spettatori sulle piattaforme di NBCU, registrando un aumento del 82% rispetto ai Giochi di Tokyo e diventando le Olimpiadi più viste della storia.

Il gigante dei media ha condiviso lunedì che la sua copertura ha registrato un impressionante aumento del 40% rispetto a tutte le Olimpiadi estive e invernali precedenti, con 23,5 miliardi di minuti di visualizzazione in streaming, mentre la sua audience totale in "Paris Prime" - i pomeriggi negli Stati Uniti - e in prima serata ha attirato 4,1 milioni di spettatori al giorno su Peacock e piattaforme digitali di NBCU.

La trasmissione in lingua spagnola di Telemundo ha registrato un aumento del 26% rispetto allo stesso periodo dei Giochi di Tokyo del 2020.

"Le Olimpiadi hanno ristabilito il loro potere unico di riunire il pubblico dei media americani", ha dichiarato Gary Zenkel, presidente delle Olimpiadi di NBC. "Quell'esperienza condivisa si è estesa per 17 giorni consecutivi su NBC, Peacock, canali lineari di NBCU e in formato breve sui canali social e digitali, mentre l'America si univa alle 594 atlete della squadra USA e alle loro storie".

Nel fine settimana, la partita di pallacanestro maschile per la medaglia d'oro, in cui gli Stati Uniti hanno sconfitto la Francia in un thriller 98-87, ha registrato una media di 20,3 milioni di spettatori su NBC e Peacock, diventando la partita più vista per la medaglia d'oro dalle Olimpiadi di Atlanta del 1996, secondo la compagnia.

Le cifre di streaming da Peacock, lanciato nel 2020, sono state viste come una vittoria per la piattaforma di streaming di Comcast, che ha faticato contro concorrenti più grandi e stabiliti come Netflix e Amazon Prime Video. Il superamento dei Giochi di Tokyo in termini di visualizzazioni dimostra quanto Peacock sia cresciuto negli ultimi quattro anni, con una libreria in crescita di contenuti sportivi e di intrattenimento.

Durante la prima settimana dei Giochi, Peacock ha trasmesso fino a 60 eventi simultanei e fino a 300 eventi dal vivo al giorno, secondo la compagnia, con un totale di oltre 3.200 eventi dal vivo nel corso dei Giochi, un importante traguardo tecnologico per lo streamer.

NBCU ha attribuito il successo di Parigi a nuovi strumenti presentati in vista dei Giochi del 2024, tra cui Peacock Discovery Multiview, Live Actions e il "Daily Olympic Recap" alimentato dall'IA, con la voce del leggendario telecronista Al Michaels, che hanno aumentato la visualizzazione delle oltre 5.000 ore di copertura olimpica.

Un quarto degli spettatori che hanno consumato i contenuti olimpici su Peacock ha utilizzato la funzione multiview della piattaforma, che consente agli spettatori di guardare più eventi simultaneamente, una funzione non disponibile con le trasmissioni televisive tradizionali.

L'aumento delle visualizzazioni arriva dopo che i Giochi di Tokyo sono stati segnati da cambiamenti strutturali, essendo stati posticipati dal 2020 al 2021 a causa dei timori per la salute legati alla pandemia di Covid-19, che ha alla fine impedito agli spettatori di partecipare di persona. Il posticipo di un anno e l'assenza di un pubblico dal vivo hanno probabilmente contribuito all'interesse-recordamente basso per i Giochi di Tokyo, che hanno registrato una media di 15,6 milioni di spettatori nel 2021 su varie piattaforme televisive e digitali di NBC.

Gli ultimi anni hanno dimostrato il potere continuo degli eventi sportivi dal vivo nel richiamare grandi audience mentre il modello televisivo tradizionale declina e le compagnie dei media si affrettano a convertire il loro business allo streaming. Anche se le piattaforme di streaming hanno faticato a trattenere gli abbonati, gli eventi sportivi dal vivo hanno costantemente attirato un alto numero di spettatori, portando a una corsa per espandere i portafogli sportivi mentre le piattaforme cercano di contrastare la perdita costante di abbonati.

NBCUniversal ha investito pesantemente nel 2024 per attirare gli abbonati, superando Warner Bros. Discovery, la società madre di CNN, nell'acquisizione dei diritti di trasmissione NBA del futuro. Anche se NBCU pagherà significativamente di più per trasmettere le partite della lega rispetto all'accordo precedente di WBD, un aumento degli abbonamenti dopo la presentazione olimpica potrebbe fornire alla società dei media un utile aumento delle entrate.

"Abbiamo venduto più pubblicità per le Olimpiadi di Parigi rispetto a qualsiasi altro evento e abbiamo soddisfatto le esigenze di tutti i nostri partner", ha dichiarato Mark Lazarus, presidente del gruppo NBCUniversal Media. "Parks e Studios hanno ricevuto una promozione senza precedenti, con l'effetto halo che ha dato un boost a tutte le nostre attività".

Quell'effetto halo includeva NBC, che ha registrato un aumento degli spettatori in tutti i suoi programmi di notizie. "NBC Nightly News", condotto da Lester Holt, ha registrato una media di 7,6 milioni di spettatori durante il periodo di due settimane, e "The Today Show" ha registrato una media di 3,1 milioni di spettatori, secondo la rete.

Mentre NBCU non ha rivelato il numero di nuovi abbonamenti per il suo servizio Peacock mentre gli spettatori si affollavano sulla piattaforma per guardare le Olimpiadi, la compagnia si aspettava un aumento degli abbonamenti.

Lo scorso mese, Comcast ha riferito che lo streamer aveva perso 500.000 abbonati nel secondo trimestre, scendendo a 33 milioni in totale, molto al di sotto dei 277 milioni di Netflix e dei 153,6 milioni di Disney.

Ora, la sfida per NBCU sarà quella di trattenere la probabile ondata di abbonamenti di dimensioni olimpiche.

