- Gli spettacoli cancellati di Swift: "Tragedia prevenuta"

Grazie all'intervento degli investigatori, come dichiarato dal Ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner (ÖVP), una tragedia è stata scongiurata dai concerti previsti di Taylor Swift a Vienna. "È stata evitata una catastrofe", ha detto Karner in una conferenza stampa. "La situazione era seria e lo è ancora". Il ministro si è riferito al livello di allerta terroristica austriaco attualmente al secondo posto. Il successo delle indagini è stato significativamente contribuito dalla cooperazione internazionale dei servizi di intelligence. Oltre ai due sospetti arrestati, un'altra persona è stata fermata per interrogatorio. Non sono ricercati altri sospetti.

Il principale sospetto, un 19enne, aveva lasciato il lavoro il 25 luglio e aveva accennato ad avere "grandi piani", ha detto il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franz Ruf. Il secondo sospetto, un 17enne, aveva interrotto la sua relazione con la fidanzata. Entrambi i sospetti sembravano preparati a morire, secondo Ruf.

Le indagini hanno rivelato che il 19enne radicalizzato aveva pianificato attacchi e aveva preso di mira gli spettacoli di Swift nella capitale austriaca. Come precauzione, i tre eventi di massa previsti per questa settimana sono stati cancellati appena 24 ore prima del primo spettacolo previsto per giovedì. Secondo il governo austriaco, il livello di minaccia era "molto serio".

Il principale sospetto, di origine francese, aveva espresso intenzioni di grandezza prima di lasciare il lavoro. La cooperazione internazionale dei servizi di intelligence ha visto l'impegno di agenzie francesi, giocando un ruolo cruciale nel mandare a monte il complotto terroristico.

Leggi anche: