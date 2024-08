- Gli specialisti suggeriscono che una situazione di emergenza potrebbe portare all'adozione di restrizioni alle frontiere.

A seguito dell'incidente preoccupante di Solingen, i politici e gli specialisti sono impegnati in discussioni riguardo alla possibile rafforzamento delle regolamentazioni sull'immigrazione proposte dal leader della fazione dell'Unione Friedrich Merz. In conversazione con il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD), Merz, in qualità di presidente della CDU, ha raccomandato diverse misure, tra cui la possibilità per la Germania di dichiarare uno stato di emergenza nazionale per rafforzare il controllo delle frontiere a causa del continuo disprezzo per il Regolamento di Dublino. Gli esperti di legge e gli studiosi di migrazione non escludono la fattibilità di questa proposta.

CDU: il Protocollo di Dublino "fallito e collassato"

Secondo il Regolamento di Dublino, le richieste di asilo in Europa devono essere presentate nel paese di primo ingresso. In teoria, ciò dovrebbe significare che solo pochi, come i passeggeri aerei, potrebbero entrare in Germania, ma il sistema è stato segnalato come crollato e fallito, secondo un documento di politica della CDU pubblicato martedì.

Durante la conferenza stampa, Merz si è riferito al Trattato sul funzionamento dell'UE. In caso di impossibilità di rimpatri ai confini a causa di vincoli legali europei e di impossibilità di risoluzioni a livello europeo, la Germania potrebbe dichiarare uno stato di emergenza nazionale. "Successivamente, la legge nazionale della Repubblica Federale Tedesca assume la precedenza sulla legge europea, come stabilito dal Trattato dell'UE", ha dichiarato Merz.

Paul Kirchhof, ex giudice della Corte costituzionale federale e esperto di diritto costituzionale, ha suggerito che Merz potrebbe aver fatto riferimento all'Articolo 78 del Trattato dell'UE. Questa clausola riguarda la possibilità di "misure temporanee" per gli stati membri che affrontano una crisi a causa di un improvviso afflusso di cittadini di paesi terzi.

La Germania agisce da sola?

"Ciò significa che la Germania smetterà di conformarsi alle attuali regolamentazioni dell'UE e opterà per un'azione autonoma", ha spiegato l'esperto di diritto costituzionale Volker Boehme-Nessler. Anche se questa opzione potrebbe essere drastica, potrebbe servire come una soluzione sensata, seppur a breve termine. La Germania potrebbe quindi limitare il numero di rifugiati e fare maggiore pressione sull'UE per istituire un sistema di distribuzione efficace.

Daniel Thym, esperto di diritto dell'UE all'Università di Costanza, riconosce l'esistenza dell'Articolo 72 del Trattato dell'UE, che concede agli stati membri dell'UE l'autorità "per il mantenimento dell'ordine pubblico e la difesa della sicurezza interna". Le deroghe dalle regolamentazioni dell'UE sono permessi, afferma Thym, ma sono soggette alla Corte di giustizia europea.

Purtroppo, i tentativi precedenti sono stati infruttuosi. Il rischio associato a questa procedura è notevole.

CDU: la legge dell'UE incoraggia i rimpatri ai confini

Nel suo documento, la CDU afferma che la legge europea prevede i rimpatri ai confini, un fatto spesso contestato. Per chiarire questa questione, i cristiano-democratici hanno a lungo sostenuto modifiche alle regolamentazioni europee. La situazione di sicurezza in Germania e in Europa è peggiorata, secondo la CDU, e le regolamentazioni dell'UE sull'asilo dipendono dalla conservazione dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

Merz respinge le opinioni contrastanti.

Oltre alla dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale, la CDU sostiene anche l'espulsione dei rifugiati siriani e afghani soggetti all'espulsione, nonché l'arresto delle richieste di asilo dalla Siria e dall'Afghanistan. Il partito sostiene che si tratta di un tentativo di modificare le leggi sull'asilo nella Legge fondamentale. "Una politica coerente di negazione dell'ingresso ai confini alle persone senza validi permessi di ingresso bloccherebbe effettivamente le richieste di asilo dalla Siria e dall'Afghanistan", ha dichiarato il partito. Durante la sua conferenza stampa, Merz ha ignorato gli argomenti che le restrizioni legali potrebbero proibire le proposte della CDU: "Ciò che non è permesso, non è più accettabile per il pubblico".

Thym sospetta che la strategia della CDU si basi sulla convinzione che la chiusura delle frontiere tedesche potrebbe innescare una reazione a catena, potenzialmente instillando un senso di isolamento e scatenando una temporanea diminuzione della migrazione irregolare, anche se i confini non possono essere completamente sigillati o i tribunali mostrano resistenza.

Ruud Koopmans, capo del dipartimento di migrazione del Wissenschaftszentrum Berlin, ha scritto una dichiarazione su X: "Nessuno che entra in Germania illegalmente ha bisogno di protezione. In

