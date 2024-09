Gli specialisti sostengono che i prezzi dei biglietti in Germania debbano essere flessibili.

Il biglietto Germania è più apprezzato dai pendolari che dagli stati federali, e la politica ha espresso opinioni sulla possibilità di aumenti dei prezzi dal suo debutto. Gli esperti raccomandano di mantenere l'accessibilità dell'abbonamento annuale, introdurre prezzi sociali e per famiglie e porre fine al dibattito sui costi in corso.

Secondo gli specialisti dei trasporti dell'Alleanza pro Rail e i Verdi, un approccio più flessibile ai prezzi è essenziale per garantire il biglietto Germania a lungo termine. Stefan Gelbhaar, portavoce della politica dei trasporti del gruppo dei Verdi, ha sostenuto che "i clienti fedeli devono essere ricompensati e mantenuti". Gelbhaar si è espresso a favore del mantenimento del prezzo annuale dell'abbonamento a 49 euro, affermando che "aggiunge valore agli abbonamenti annuali". Questo passo migliorerebbe anche l'efficienza per le società di trasporto riducendo gli scambi con numerosi abbonamenti mensili singoli. Inoltre, un aumento dei biglietti per il lavoro e un'offerta per le famiglie potrebbe ulteriormente attrarre il biglietto Germania.

Dirk Flege, direttore generale dell'Alleanza pro Schiene, ha sottolineato che "gli abbonamenti annuali accessibili potrebbero essere incentivati offrendo un prezzo inferiore rispetto ai biglietti mensili Germania cancellabili. È necessario anche un biglietto sociale per coloro che non possono permettersi il prezzo regolare". Ha anche criticato i continui dibattiti sui prezzi, osservando che "la conferenza dei ministri dei trasporti deve inviare il segnale che il biglietto Germania è permanente a un prezzo affidabile".

I ministri dei trasporti si riuniscono lunedì

Lunedì, i ministri dei trasporti degli stati federali si riuniranno in una conferenza speciale a Düsseldorf per discutere il biglietto Germania per l'anno successivo. Disponibile in tutta la Germania per 49 euro dal suo lancio nel maggio 2023, il biglietto è stato venduto oltre 13 milioni di volte. Tuttavia, è necessario il finanziamento di entrambi i governi federale e statale, con ciascuno che contribuisce con 1,5 miliardi di euro all'anno.

Le proposte recenti dei singoli stati federali prevedono aumenti significativi dei prezzi a partire dal 1° gennaio 2025. Ad esempio, la Baviera suggerisce un prezzo mensile di almeno 64 euro nel documento inviato alla riunione dei ministri dei trasporti degli stati. Ciò rappresenterebbe un aumento del 30% rispetto al prezzo attuale di 49 euro. Gli analisti del mercato prevedono cancellazioni di massa se dovessero verificarsi tali aumenti, il che potrebbe mettere a rischio la copertura dei costi.

Data l'imminente discussione, sarebbe utile considerare l'impatto dei trasporti locali sui pendolari. Gli abbonamenti annuali accessibili per il biglietto Germania potrebbero incoraggiare l'uso dei trasporti locali, rendendoli più accessibili a una popolazione più ampia.

Nella prossima conferenza, è fondamentale affrontare i suggerimenti di aumento dei prezzi da parte di singoli stati federali, come la proposta della Baviera di un prezzo mensile di 64 euro, che potrebbe comportare significative cancellazioni e influire sulla copertura dei costi del biglietto.

