- Gli specialisti rivisitano la percezione: i pipistrelli meritano protezione piuttosto che paura

Vampiri Pipistrelli, Portatori di Sventura, Vettori di Malattie - ci sono numerosi pregiudizi su questi volatori notturni noti come pipistrelli. Durante la Notte dei Pipistrelli, che si tiene dal 24 al 25 agosto, i conservazionisti cercano di dissipare questi miti e fornire informazioni accurate. La Notte dei Pipistrelli viene celebrata in 38 paesi in tutto il mondo, con la Germania che vi partecipa attraverso l'associazione per la conservazione della natura Nabu.

La pandemia di COVID-19 ha macchiato la reputazione dei pipistrelli, secondo i conservazionisti dei pipistrelli. "Fino ad oggi, non è emersa alcuna prova solida che i pipistrelli siano i vettori del coronavirus", ha dichiarato Andreas Streit, segretario esecutivo di Eurobats, l'accordo per la conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei. Streit, parlando all'agenzia di stampa tedesca, ha sottolineato che i pipistrelli sono più minacciati che minacciosi.

Declino delle popolazioni

Le popolazioni di pipistrelli hanno subito un notevole declino negli ultimi anni. Alcune specie sono sull'orlo dell'estinzione, secondo Nabu. Le pratiche agricole intensive, l'uso di pesticidi e il declino degli insetti hanno distrutto la fonte di cibo dei pipistrelli, secondo Nabu in Bassa Sassonia. Inoltre, ci sono meno rifugi disponibili per questi cacciatori notturni di insetti. Secondo i conservazionisti della natura, habitat essenziali come i solaio vengono sigillati, gli alberi vecchi vengono abbattuti e le caverne, i vecchi seminterrati o i bunker vengono riempiti.

Wolfgang Rackow, esperto di pipistrelli di Nabu Osterode/Harz, non ha potuto confermare quali delle 18 specie native della Bassa Sassonia sono colpite. L'elenco rosso dei mammiferi minacciati della Bassa Sassonia è stato aggiornato per l'ultima volta nel 1991, ovvero 30 anni fa. Secondo il Ministero dell'Ambiente della Bassa Sassonia, è in corso un aggiornamento o una ricreazione dell'elenco rosso per i mammiferi.

Hanno bisogno di habitat ottimali

I pipistrelli servono come barometro che riflette la salute di un ecosistema, ha detto Andreas Streit di Eurobats. Come mangiatori di insetti, hanno bisogno di habitat ottimali. "Se il futuro sembra brutto per i pipistrelli, lo è anche per il paesaggio". Pertanto, la protezione di questi animali minacciati è più che mai cruciale. Tutti possono aiutare nella loro protezione: installare scatole per pipistrelli come alloggi aggiuntivi è un modo per farlo.

Rackow di Nabu suggerisce di lasciare il compost indisturbato. I giardini dovrebbero incoraggiare gli insetti con diverse piante, o meglio ancora, un prato

