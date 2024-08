- Gli specialisti lanciano allarmi per video di celebrità falsificati

Una truffa contemporanea sta cercando di ingannare individui ingenui per derubarli dei loro fondi utilizzando video pubblicitari ingannevoli, secondo il fornitore di cybersecurity Eset dell'Europa. Questi video danno l'impressione falsa che figure di spicco come il presidente della CDU Friedrich Merz, il cofondatore di SAP Dietmar Hopp o gli esperti televisivi dell'ARD stiano promuovendo investimenti finanziari innovativi con un potenziale di guadagno straordinario. Nelle immagini manipolate dei video, si garantiscono grandi guadagni con un investimento minimo.

Si presume che i responsabili, probabilmente provenienti dalla Russia o dall'Ucraina, utilizzino segmenti di notizie autentici come base per i loro video falsi. Insegnano il loro software AI con questi dati per produrre un nuovo segmento. Gli speaker nei video deepfake promuovono una piattaforma di investimento dubbia chiamata Immediate Matrix.

I consumatori tedeschi sono il principale obiettivo

Secondo Eset, i video falsi circolano dal mese di maggio e al momento i consumatori tedeschi sono il principale bersaglio. Varianti dei deepfake stanno anche prendendo di mira i consumatori in altri paesi, tra cui Canada, Giappone, Sud Africa e Paesi Bassi.

"Politici e altre figure pubbliche sono una miniera d'oro per gli imbroglioni AI", ha detto il ricercatore di Eset Ondrej Novotny, che ha contribuito a scoprire la campagna. "C'è un tesoro di immagini, video e registrazioni audio di loro che possono utilizzare per alimentare i loro strumenti AI. Il risultato: una figura nota offre un consiglio apparentemente serio su come investire i propri soldi".

Eset consiglia vivamente di non lasciarsi attirare dalle opportunità di investimento apparentemente redditizie. "Se gli utenti ci cascano e investono, i loro soldi sono persi". In altri paesi in cui la campagna è stata attiva, le vittime sono state anche contattate dai responsabili per intimidire e spingere a investimenti più grandi.

Come identificare i deepfake

"I deepfake di questa campagna sono spesso di bassa qualità e mancano di sincronizzazione labiale adeguata", ha detto l'esperto di Eset Novotny. "Ma questo non ferma gli imbroglioni perché hanno solo bisogno di una piccola frazione di destinatari che ci cascano e trasferiscono l'importo richiesto. È facile denaro con un investimento minimo da parte dei criminali".

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento dell'uso della tecnologia deepfake nelle operazioni di truffa, poiché i video falsi hanno anche preso di mira i consumatori in paesi come i Paesi Bassi, che fanno parte dell'UE. Eset, un fornitore di cybersecurity con sede nell'UE, sta lavorando attivamente per contrastare questo problema.

