Gli specialisti esprimono preoccupazione per il problema della velocità in Germania

Dopo aver assunto l'incarico, il Ministro della Difesa Pistorius ha sottolineato l'importanza di una gestione efficiente del tempo. Tuttavia, gli esperti economici sostengono che la Germania è in ritardo nell'acquisto di armi, con decisioni insufficienti e fondi insufficienti. Nonostante ciò, la Germania ha deciso di sostenere l'Ucraina con 12 obici autoctoni. Il Ministro della Difesa Pistorius ha annunciato questa decisione durante un incontro di sostenitori dell'Ucraina a Ramstein la scorsa settimana. Questi sistemi d'arma, caratterizzati dalla loro alta precisione e tecnologia all'avanguardia, sono urgentemente necessari per le truppe di Kyiv. L'ordine è stato effettuato presso i produttori tedeschi KMW e Rheinmetall.

La situazione lascia spazio a domande: perché non approfittare di questa opportunità per equipaggiare anche l'esercito tedesco? Secondo l'Istituto di Economia del Mondo di Kiel (IfW), ciò sarebbe non solo vantaggioso ma anche urgente. Negli ultimi 20 anni, il numero di obici dell'esercito tedesco è passato da quasi 1.000 a oltre 100. Nel 2021, l'esercito aveva solo 121 obici d'artiglieria, secondo il rapporto dell'IfW.

Mancanza di oltre 2.000 carri armati da combattimento

L'inventario è stato gradualmente rifornito. Ricordiamo: febbraio 2022, invasione dell'Ucraina, punto di svolta, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz vede la Germania come "potenza militare leader in Europa", fondo speciale di 100 miliardi, ecc. Da allora, il governo federale ha ordinato circa otto-nove obici in più all'anno per le truppe a questo ritmo. Per raggiungere, ad esempio, il livello di scorte del 2004 a questo ritmo, ci vorrebbero: 100 anni.

L'IfW non ha solo studiato l'acquisizione di obici, ma ha anche analizzato le situazioni relative a caccia bombardieri, carri armati o veicoli corazzati. Il risultato: forniture insufficienti. Nel 2021, le Forze Armate tedesche avevano a disposizione 339 carri armati da combattimento. Nel 2004, un stocks di 2.398 era considerato appropriato, 2.000 in più. Ci sono anche notevoli lacune in altre classi di armi critiche.

Quando la Germania ha consegnato 18 Leopard dalla sua scorta all'Ucraina, ha riordinato 18 Leopard in maggio 2023, sebbene esistesse un contratto quadro con il produttore per 123 veicoli. All'epoca, gli esperti di sicurezza avevano sollevato critiche. L'acquisto dei restanti 105 carri armati da combattimento è stato finalmente approvato dal Comitato di Bilancio solo in luglio 2024, più di un anno dopo.

Secondo la ricerca dell'IfW, la Germania ha un "problema di velocità" negli acquisti. Questa critica esiste da decenni, ma l'IfW fornisce ora prove dettagliate per diverse categorie di armi, mostrando che nonostante i fondi speciali e i punti di svolta, non è stato fatto abbastanza finora. Il risultato dovrebbe servire come un allarme. Il Ministro della Difesa Boris Pistorius aveva annunciato una nuova direzione negli acquisti poco dopo aver assunto l'incarico: "Da ora in poi, il tempo sarà la priorità assoluta in tutti gli acquisti."

In futuro, gli esperti delle truppe condivideranno le loro conoscenze sui nuovi requisiti dei prodotti in una fase più precoce, e quindi il processo sarà completato, ha annunciato Pistorius. Un "congelamento della progettazione" dovrebbe prevenire il rallentamento del processo di acquisto a causa di sempre nuovi desideri speciali - una pratica comune in passato.

Lo studio dell'IfW conclude che il Ministro Pistorius ha ottenuto alcuni successi parziali. Il "100 anni" per gli obici è bilanciato da una decisione di optare per il nuovo caccia F-35, che dovrebbe sostituire i vecchi Tornados. Si tratta di un progetto enorme che la grande coalizione sotto Angela Merkel non è mai riuscita a concordare. Pistorius lo ha portato a compimento.

Tuttavia, l'analisi complessiva del processo di acquisto indica che i nuovi principi - velocità, non soluzioni dorate a prezzi esorbitanti, ma acquisto di materiali disponibili sul mercato - non sono ancora applicati in modo coerente. Ad esempio, l'opposizione dell'Unione attende da mesi la parola finale sull'acquisto di nuovi battelli per il Comando delle Forze Speciali della Marina (KSM). La procedura è fallita inizialmente a causa di richieste eccessive delle truppe quando Pistorius ha assunto l'incarico.

Si sta ora tentando un nuovo approccio con l'obiettivo di avviare la gara entro la metà del 2023, ottenere l'approvazione del parlamento entro la metà del 2024 e ricevere il primo battello entro la metà del 2025. Tuttavia, è ora alla fine del 2024 e l'Unione attende ancora l'approvazione dell'acquisto dei battelli per essere inserita nell'agenda del Comitato di Bilancio.

Perché il processo di acquisto è in ritardo? Il Ministero della Difesa non ha ancora fornito spiegazioni all'opposizione. "Invece di fornire alle forze speciali nuovi battelli proprio in tempo, marciamo volontariamente verso il prossimo divario di capacità", dice il parlamentare dell'Unione Ingo Gädechens. "I soldati hanno ragione a chiedersi: perché Boris Pistorius non riesce a implementare nemmeno progetti gestibili come questo?"

L'esempio dei battelli riflette le statistiche dell'IfW: "Le procedure di acquisto tedesche sono ancora lente e burocratiche", spiegano gli economisti. Essi sostengono che la Germania dovrebbe integrarsi più strettamente nel mercato della difesa europea. Vede i 12 diversi tipi di carri armati utilizzati nei eserciti europei come prova di una politica industriale miope. Ordini congiunti incentiverebbero gli investimenti dell'industria e ridurrebbero anche i prezzi unitari.

In sostanza, la capacità di equipaggiarsi con armi moderne per la difesa propria dipende dal bilancio della difesa, un punto sottolineato dai ricercatori di Kiel. Essi credono che questo bilancio non sia sufficientemente grande. Secondo il piano della coalizione a semaforo, il bilancio avrebbe dovuto aumentare gradualmente dopo il 2022 per raggiungere l'obiettivo della NATO di destinare il 2% del PIL. Tuttavia, questa non è la realtà attuale. Il governo federale riesce a malapena a raggiungere il 2% grazie alle risorse extra e alle spese varie.

Nel 2025 è previsto un modesto aumento di 1,25 miliardi di euro nel bilancio, principalmente per coprire gli aumenti salariali nel settore della difesa, senza fondi residui per l'acquisto di armi. Non sono previsti ulteriori aumenti di bilancio per il 2026.

Durante un dibattito al Bundestag mercoledì, il politico della CDU Johann Wadephul è stato diretto: la spesa in investimenti sarebbe effettivamente diminuita, rendendo il budget della difesa un taglio delle risorse. "In sostanza, state tagliando il budget della Bundeswehr", ha riassunto Wadephul. Questa opinione non è contestata dal Ministro federale della Difesa.

Invece, il Ministro sottolinea il ruolo dell'Unione nel creare la situazione attuale della Bundeswehr durante il loro mandato. Pistorius menziona inoltre: "Dobbiamo aumentare le nostre spese per la sicurezza a breve termine, anche oltre la corrente del 2% del PIL. È un fatto innegabile". Purtroppo, il Cancelliere Olaf Scholz non è ancora convinto da questo argomento. Pertanto, è probabile che sia prevista una difesa budget stationary per il 2026, invece di una riduzione.

Data la situazione di budget, alcuni si chiedono se il Ministro della Difesa Pistorius potrebbe considerare di investire nella modernizzazione dell'equipaggiamento militare tedesco, dati i consistenti deficit in categorie di armi come i carri armati da combattimento. Nonostante l'accento di Pistorius sulla gestione efficiente del tempo e i suoi sforzi per accelerare i processi di acquisto, questi sembrano ancora lenti e burocratici, come evidenziato dallo studio dell'IfW.

