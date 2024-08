- Gli specialisti effettuano valutazioni del benessere degli alberi che vivono nella foresta.

Ogni anno per il Sommario del Benessere della Foresta, i professionisti eseguono un'attenta visita di salute su numerosi alberi a Berlino. Esaminano lo stato della chioma, il conteggio delle foglie e i segni di invasione di parassiti e funghi.

Come ha detto Peter Harbauer, portavoce del Dipartimento Forestale di Berlino, "Con acqua sufficiente, sarebbero completamente verdi e fogliosi". Tuttavia, se un albero non è in perfetta salute, potrebbe perdere foglie e aghi per ridurre la perdita d'acqua.

Sono stati valutati circa mille alberi in circa quarantaquattro punti di Berlino. I risultati saranno resi noti verso la fine dell'anno, presumibilmente a novembre, secondo le autorità ambientali.

Per eseguire l'ispezione, gli alberi vengono analizzati da una distanza pari alla lunghezza di un albero su tutti i lati. Oltre a valutare la fuoriuscita della chioma o la perdita di foglie, gli esperti esaminano anche la forza della produzione di frutti o semi.

Il Sommario del Benessere della Foresta del 2023 ha rivelato che solo il sei percento degli alberi forestali era in buona salute. Quasi due terzi erano leggermente danneggiati e il trenta percento era gravemente colpito. Nonostante le precipitazioni aggiuntive quest'anno, ci sono state anche prolungate siccità. "Le temperature medie elevate e i numerosi giorni di sole hanno scatenato l'evaporazione e la carenza d'acqua negli alberi".

Gli alberi possono certo rigenerarsi e adattarsi ai cambiamenti climatici, ma il ritmo attuale del cambiamento climatico è troppo rapido per l'ecosistema forestale delicato.

