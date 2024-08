- Gli specialisti delle farmacie si manifestano contro le proposte di riforma a Dresda

Farmacisti in Sassonia scendono in piazza contro i piani di riforma del Ministro della Salute Lauterbach (SPD). "Non ci arrenderemo finché le nostre tre richieste chiave non saranno soddisfatte in una riforma della farmacia a prova di futuro", ha dichiarato Thomas Dittrich, presidente dell'Associazione dei Farmacisti della Sassonia. Queste richieste includono il miglioramento delle condizioni finanziarie, il divieto di aprire farmacie senza un farmacista presente e la deregulation.

Al raduno di Postplatz, la Ministro della Salute della Sassonia, Petra Köpping (SPD), ha espresso comprensione per la rabbia. "Condividiamo i timori che la disponibilità dei medicinali potrebbe essere influenzata", ha notato. I farmacisti forniscono servizi encomiabili e qualificati, spesso agendo come primo punto di contatto per molte persone. In particolare nelle aree rurali, la farmacia locale dovrebbe essere protetta.

Proteste anche ad Erfurt

Contemporaneamente alla manifestazione a Dresda, si è tenuto un raduno ad Erfurt. Lo scorso anno sono state organizzate azioni di protesta a livello nazionale. A fine novembre, i farmacisti degli stati tedeschi dell'Est si sono riuniti a Dresda. Tuttavia, il cambiamento sperato non si è ancora materializzato, come indicato nell'annuncio.

I dentisti della Sassonia pianificano anche proteste. Hanno annunciato la chiusura delle loro attività dalle 14:00 alle 16:00 di un giovedì per una riunione informativa e un evento di protesta, come annunciato dalla camera statale dei dentisti. Il motivo? Un numero crescente di attività sta chiudendo senza successori, minacciando l'assistenza dentale completa e locale nella Sassonia.

L'Associazione dei Farmacisti della Sassonia, guidata da Thomas Dittrich, sta attivamente negoziando con l'Associazione per affrontare le loro preoccupazioni nella riforma della farmacia. Nonostante i piani di riforma del Ministro della Salute Lauterbach (SPD), Petra Köpping, Ministro della Salute della Sassonia, ha riconosciuto l'importanza di proteggere le farmacie rurali in quanto servono come punto di riferimento principale per molte persone.

Leggi anche: