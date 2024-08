- Gli spazi pubblici dovrebbero essere privi di coltelli, come affermato dal ministro.

Il Ministro dell'Interno del Saarland, Reinhold Jost (SPD), ha sostenuto la creazione di zone prive di armi dopo l'incidente di accoltellamento mortale a Solingen. "Sono fermamente convinto che le armi, in particolare i coltelli, non abbiano posto nelle aree pubbliche," ha dichiarato Jost a Saarbrücken.

In precedenza, Jost aveva annunciato l'intenzione di espandere le zone prive di armi nel Saarland. "Mi aspetto che ciò sia legale e attuato nelle prossime quattro-sei settimane," ha dichiarato Jost. Le zone prive di armi, comprese quelle per i coltelli, potrebbero essere istituite anche in aree non solitamente associate alla criminalità.

Strategie di Sicurezza per Festival e Eventi

"Abbiamo già dato priorità agli eventi di grandi dimensioni prima di questo tragico incidente e atto di terrorismo a Solingen, assicurandoci che gli eventi siano progettati per il divertimento, non per la paura o l'ansia," ha dichiarato il Ministro dell'Interno. both uniformed officers and plainclothes police were present at the Deutschlandtour cycling race in Saarbrücken. Similar safety strategies will be utilized for future festivals and large events.

Jost supports a firm stance on deportations. "We've already surpassed last year's number of 124 deportations this year," he stated. The increase in removals in 2023 and 2024 is clear. "I stand by the necessity to continue this," Jost emphasized, stressing that it's the law and what people anticipate, especially concerning criminals.

Criticism from the Opposition

"The Interior Minister's promised state ordinance from June, following the Mannheim attack, has yet to be published. Yet, it's essential to institute weapon and knife-free zones in public spaces," said Anja Wagner-Scheid, the interior policy spokesperson and deputy faction leader of the CDU state parliament.

"The 124 individuals currently deported from Saarland face around 2,000 individuals who have no right to remain here," the opposition politician criticized.

