Gli spazi di lavoro vuoti potrebbero aiutare a risolvere le carenze abitative.

Si è scoperto che uno studio condotto dall'Istituto Ifo in collaborazione con Colliers rivela: con il lavoro a distanza che rende molte uffici vuoti, c'è il potenziale per trasformare questi spazi in alloggi per oltre 100.000 persone. Ciò potrebbe potenzialmente alleviare la carenza di alloggi, ma persistono ostacoli finanziari.

Nelle sette principali città tedesche, ovvero Berlino, Amburgo, Monaco di Baviera, Colonia, Francoforte, Stoccarda e Düsseldorf, potrebbero essere costruite circa 60.000 nuove abitazioni a partire da 100.000 uffici vuoti a causa del lavoro a distanza, secondo i risultati dello studio.

Come ha sottolineato il ricercatore dell'Ifo Simon Krause, "Gli uffici vuoti potrebbero alleviare la carenza di alloggi nelle aree urbane più richieste, ma solo una piccola percentuale di potenziali conversione è economicamente fattibile". Lo studio ha analizzato che circa il 30% di questi uffici vuoti sono tecnicamente e legalmente idonei per la conversione residenziale, pari a circa 2,3 milioni di metri quadrati in base ai tassi di vacanza attuali.

Data la prevedibile diminuzione della domanda di spazi uffici, ulteriori 3,5 milioni di metri quadrati di spazio potrebbero diventare disponibili. Assumendo una perdita di area del 20%, una dimensione standard dell'appartamento di 77 metri quadrati e una famiglia composta da 1,7 persone, lo studio suggerisce che potrebbero essere costruiti circa 60.000 appartamenti per ospitare 102.000 persone.

Come ha sottolineato Krause, la fattibilità economica per la conversione residenziale è spesso limitata. Andreas Trumpp di Colliers, coautore dello studio, ha aggiunto: "Sono necessari usi alternativi creativi insieme a conversione parziale e sviluppo urbano per soddisfare i bisogni urbani come alloggi, commercio e tempo libero".

La tendenza del lavoro da casa in Germania è rimasta invariata per quasi due anni, con il 25% dei dipendenti che continua a lavorare da casa. Due terzi delle aziende hanno implementato la pratica. Lo studio prevede una diminuzione del 12% della domanda di spazi uffici entro il 2030.

I fornitori di servizi più grandi, che occupano la maggior parte degli spazi uffici, stanno ridimensionando e trasferendosi in siti moderni e centrali. Secondo lo studio, un quarto delle grandi aziende di servizi sta riducendo gli spazi uffici e il 20% sta pianificando di trasferire almeno un ufficio. Krause ha concluso: "Il lavoro a distanza è probabile che aumenti i tassi di vacanza e la probabilità di edifici

Leggi anche: