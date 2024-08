- Gli sforzi senza limiti di una ventiseienne spingono il basket femminile nella sfera pubblica

Immaginiamo una calciatrice donna che diventa la star indiscussa delle partite della sua squadra, riempiendo gli stadi e attirando più telespettatori degli uomini. In soli quattro mesi, sta battendo record, guadagnando milioni e attirando l'attenzione nella Bundesliga, proprio come sta accadendo con Caitlin Clark nella lega femminile di basket degli Stati Uniti, la WNBA. Conosciuta per le sue impressionanti abilità, le sue audaci dichiarazioni e il suo gioco sicuro, è un personaggio divisivo - amata da alcuni, odiata da altri.

Prima del suo debutto nella WNBA a maggio, Clark era già un nome familiare. Le highlight delle sue impressionanti prestazioni, dei suoi incredibili tiri da tre punti e delle sue audaci dichiarazioni avevano già fatto il giro dei social media durante le partite del college, aumentando la partecipazione.

Il Fenomeno Caitlin Clark

Mentre il basket femminile aveva già un seguito negli Stati Uniti, in particolare al college, Clark è stata la prima a portare il tutto esaurito alle partite della sua squadra, gli Iowa Hawkeyes. I biglietti per le sue partite venivano addirittura scambiati illegalmente sul mercato nero. La sua ultima partita del college, contro i South Carolina Gamecocks, è stata vista da un record di 18,9 milioni di spettatori ad aprile - più del popolare finale maschile del college. I media hanno battezzato questo fenomeno "il Fenomeno Caitlin Clark".

Tuttavia, le cause esatte di questo fenomeno sono oggetto di dibattito. Clark è indubbiamente una talentuosa giocatrice di basket, capace di fare passaggi precisi, recuperare il pallone e segnare da lontano. Ha addirittura battuto il record di tiri da tre punti in una singola stagione al college, un'impresa raggiunta da superstar NBA come Steph Curry.

L'Appello Unico di Clark

Ma c'è di più delle sue abilità. Come una delle poche donne bianche eterosessuali nella WNBA, che è prevalentemente composta da donne nere con una alta percentuale di lesbiche, Clark attira un pubblico diverso. Il giornalista sportivo Clay Travis spiega: "Penso che la maggior parte del nuovo pubblico provenga da famiglie bianche ben istruite con figlie. Sembra e si comporta come ciò che queste famiglie vorrebbero per le loro figlie".

Ma non tutti sono entusiasti del successo di Clark. Alcune giocatrici la vedrebbero come una rivale, con falli duri contro di lei discussi come un modo per respingere. Tuttavia, l'esperto Bob Costas sostiene che non è necessariamente così. "Alica Thomas ha appena afferrato Angel Reese per la gola e l'ha gettata a terra", dice. "Ma nessuno ne parla - perché è successo tra due giocatrici nere. Semplicemente non c'è una storia da fare da questo".

Due Stelle Emergenti - Una Supernova

Questa osservazione è significativa perché un'altra stella emergente, Angel Reese, ha una storia di successo simile. La donna nera ha guidato la sua squadra del college alle vittorie l'anno scorso e ora è una delle grandi speranze della WNBA. Ma mentre l'hype di Clark è innegabile, quello di Reese è solo una frazione di esso.

Despite their rookie status, both Clark and Reese have broken records in their first few months in the WNBA. Clark became the first rookie in league history to achieve a triple-double – double-digit figures in three of the five most important game values. This feat has only been achieved 37 times in the WNBA. Reese also set a record by achieving a double-double in 15 consecutive games, the longest streak in league history.

However, fans' preference is clear: while average attendance for Clark's WNBA team, the Indiana Fevers, has nearly quadrupled this season, Reese's new team, Chicago Sky, has seen only a 15% increase in new viewers.

Financially, Clark clearly stands out. She secured endorsement deals with Nike and State Farm during college, potentially earning up to $10 million a year. This made her the highest-paid player in the WNBA on her first day, with a salary of just $75,000 – most players earn small endorsement deals even after years of service.

But LeBron James warns against envy. "Don't twist that", he said in his podcast "Mind the Game." "Caitlin Clark is the reason why great things are happening in the WNBA right now", he said, highlighting the positive impact of the sudden massive interest in the long-forgotten league. With increased interest, the league becomes more attractive to advertisers, which should also benefit other teams.

For Clark herself, James has some advice: "She shouldn't get caught up in it and just have fun", he said. "I've been down that same path. I hope she crushes it."

