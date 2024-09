Gli sforzi per pulire i registri elettorali si intensificano con l'avvicinarsi delle elezioni

Criticare la precisione dei registri elettorali è stata una strategia tipica delle forze di destra per seminare dubbi sulla legittimità delle elezioni e questa tattica è stata intensamente utilizzata nel 2020, con i sostenitori del precedente presidente che diffondevano false accuse secondo cui numerosi voti fraudolenti avevano aiutato Joe Biden a ottenere la presidenza.

Al momento, ci sono almeno 36 controversie in corso relative ai registri elettorali e alla loro amministrazione in 19 stati, secondo Democracy Docket, un sito web di orientamento liberal che segue le cause legali elettorali. Alcune di queste cause sono state intentate dal Comitato Nazionale Repubblicano contro gli ufficiali delle elezioni statali in stati chiave come Georgia, Nevada, Michigan e Wisconsin.

Lo sforzo concertato per rimuovere i votanti illegali dai registri elettorali da parte delle forze di destra si concentra principalmente su affermazioni secondo cui i non cittadini votano per i democratici. Tuttavia, le prove di voto di non cittadini nelle elezioni degli Stati Uniti sono rare. La fondazione di orientamento conservatore Heritage Foundation elenca meno di 100 casi confermati di voto di non cittadini tra il 2002 e il 2022, mentre sono stati espressi oltre 1 miliardo di voti legittimi in questo periodo. Il centro di orientamento liberal Brennan ha analizzato oltre 23 milioni di voti delle elezioni del 2016 e ha scoperto circa 30 casi potenziali.

Il numero di cause è significativamente più alto rispetto alle elezioni precedenti, secondo gli esperti legali che sostengono che la maggior parte di questi casi è mirata a creare controversie e indebolire la fiducia pubblica nelle elezioni.

"C'è sempre stata qualche causa legale riguardo ai registri elettorali e alla manutenzione delle liste. Ma parte di ciò che si sta vedendo con questa esplosione sembra essere un tentativo concertato di generare errori e controversie che possono quindi essere utilizzate in futuro per mettere in discussione i risultati delle elezioni", ha detto Uzoma Nkwonta, un avvocato che rappresenta il New Georgia Project Action Fund, un gruppo che cerca di bloccare un tentativo di cancellare migliaia di votanti dalla lista elettorale della Georgia.

"E questo è ciò che rende questo ambiente diverso", ha aggiunto Nkwonta. "Adesso si sta assistendo a quello che sembra un vero e proprio assalto alle pratiche di manutenzione delle liste, un vero e proprio assalto alle pratiche di registrazione dei votanti".

Justin Levitt, esperto di diritto elettorale alla Loyola Law School che ha prestato servizio come consulente per i diritti di voto nella Casa Bianca di Biden, è d'accordo. Ha affermato che alcune delle cause non sono state progettate per vincere in tribunale.

"C'è una categoria abbastanza ampia di queste sfide che è decisamente non progettata per vincere in tribunale, ma non so se questo sia mai stato il punto", ha detto.

Violazione della legge federale

Despite their baselessness, these issues have caught the attention of the Biden administration. This month, the Department of Justice reminded states of their obligation to adhere to the National Voter Registration Act, a 30-year-old federal law that outlines guidelines for how most states can update their voter rolls.

One aspect of the NVRA is at the heart of a federal lawsuit filed last month in Georgia by two Republicans against local election officials in Fulton County. The plaintiffs, Jason Frazier and Earl Ferguson, allege that the county’s elections board is misapplying the federal law’s rule that states must implement a 90-day period of quiet during which officials cannot remove the names of ineligible voters from the official lists of eligible voters.

The two Republicans maintain that the federal rule does not apply to individuals who challenge voter rolls and they’re asking a federal judge to order Fulton County to eliminate from its rolls the individuals they claim are ineligible to vote. Nkwonta and other attorneys representing the New Georgia Project Action Fund, which has intervened to defend the elections board, argue that there is no loophole that would allow officials to eliminate voters from the rolls for any reason within 90 days of an election if only a private citizen requests it.

If successful, such actions could have significant consequences in a state like Georgia, which Biden won by a mere 12,000 votes in 2020. Fulton County, Georgia’s most populous county, which includes Atlanta, has become a focal point for conservative efforts to sow doubts in the integrity of the state’s elections.

It’s conceivable that the case will be fleeting. On Monday, the two voters moved to dismiss their lawsuit, citing a procedural error. If the judge overseeing the case accepts their request, the voters could refile the lawsuit later.

Examining voter rolls is a routine practice for states, and despite the 90-day quiet period, the NVRA does allow individuals to request to be removed from lists close to an election. The DOJ guidance on the law appears to corroborate the NGPAF’s arguments, stating that states cannot circumvent mass purges by employing names submitted by individual voters.

Georgia, particularly, has been a hub for voter roll challenges because, under state law, individuals are permitted to bring an unlimited number of challenges, whereas other states have more stringent rules for challengers, legal experts told CNN.

Recently, some citizens in the state filed a federal lawsuit, asserting that the "Purge Program" goes against the NVRA, the Voting Rights Act, and the United States Constitution. They're requesting a federal judge to halt the program and reinstate any voters who were removed from the state's voter list.

Nkwonta explained to CNN that the NVRA tries to strike a balance between letting individuals register to vote and keeping the voter rolls current, but close to elections, gives states the opportunity to clean up their lists. He stated that as the election gets closer, this balance shifts in favor of the voter to ensure no one is unfairly removed, as it's usually too late to rectify registration errors at this stage.

CNN reached out to Allen's office for a comment.

Una causa legale presentata lo scorso settimana in Nevada da parte del Comitato Nazionale Repubblicano (RNC), della campagna di Trump e di altri, accusa il Segretario di Stato democratico Francisco Aguilar di non aver gestito correttamente i registri elettorali dello stato, sostenendo che questi includano non cittadini. I richiedenti spingono per un ordine della corte statale che obblighi Aguilar a verificare la cittadinanza dei votanti registrati prima del giorno delle elezioni.

Il ricorso si riferisce ai dati del Dipartimento dei Trasporti del Nevada, sostenendo che circa 4.000 persone presenti nella lista dei non cittadini del DMV hanno votato alle elezioni generali del 2020. Lo stato chiave ha assegnato la vittoria a Biden con un margine di quasi 33.600 voti quattro anni fa.

L'ufficio di Aguilar ha respinto le accuse, sostenendo che ci sono numerosi meccanismi in atto per scoraggiare i non cittadini o i votanti non idonei dalla partecipazione alle elezioni del Nevada. Hanno descritto le accuse come false e hanno sostenuto che alimentano solo i sospetti nel processo di voto.

Causa simili che contestano gli ufficiali delle elezioni per una corretta gestione dei registri elettorali sono in corso in Michigan, North Carolina e Arizona, dove i querelanti utilizzano i dati del censimento per mettere in discussione la dimensione delle liste di registrazione.

In un tale caso, il RNC si basa sui dati dell'Ufficio del Censimento degli Stati Uniti "2022 American Community Survey" e sul "conte più recente dei votanti registrati attivi del Michigan Bureau of Elections" per criticare gli ufficiali dello stato per una gestione insoddisfacente delle liste, che porta a tassi insoliti di registrazione dei votanti attivi in vari contee del Michigan.

Le cause come queste sono state presentate per anni ma non hanno ancora prodotto risultati significativi, ha sottolineato Levitt.

"La logica dietro questo è stata esplicitamente contestata in diverse occasioni perché i numeri del censimento e i numeri di registrazione misurano due cose distinte in momenti diversi con margini di errore diversi", ha spiegato. "È come dire che il mio orologio non coincide con la temperatura esterna... quindi deve esserci frode".

Cause legali sull'accesso ai registri elettorali

Non tutti gli stati sono regolati dalla NVRA, il che ha anche portato a dispute legali quest'anno. La legge federale esenta alcuni stati se consentono la registrazione dei votanti il giorno delle elezioni nei seggi elettorali dove si svolgono le elezioni federali.

Nello stato chiave del Wisconsin, che è completamente esentato dalla NVRA, un gruppo conservatore sta cercando di convincere una corte federale a costringere lo stato a consentire l'accesso pubblico a determinati registri relativi alla gestione dei registri elettorali.

Il gruppo, chiamato Fondazione Legale per l'Interesse Pubblico, ha dichiarato di aver utilizzato tali registri in altri stati per valutare le attività degli ufficiali delle elezioni statali e locali per determinare se stavano facendo tentativi legali per mantenere i registri elettorali aggiornati e precisi.

J. Christian Adams, presidente e consulente legale del gruppo, ha detto a CNN che il loro obiettivo è "aiutare gli stati a correggere gli errori sui loro registri elettorali" e che l'esenzione della NVRA del Wisconsin vanifica l'intenzione della legge - anche se la legge ha sempre previsto un'esenzione per certi stati.

"Vogliamo che la trasparenza si applichi a tutti i 50 stati, non solo a 44", ha detto.

Lo scorso mese, il Dipartimento della Giustizia è entrato nel caso per difendere l'esenzione della NVRA.

CNN's Daniel Dale e Fredreka Schouten hanno contribuito a questo report.

