La Norddeutsche Landesbank (NordLB) in difficoltà segnala un importante balzo degli utili per avviare l'ultimo anno del programma di ristrutturazione. Nella prima metà dell'anno, la banca ha aumentato il suo reddito ante imposte del 50% a 143 milioni di euro, superando il già robusto periodo precedente. Stando a quanto dichiarato dalla banca con sede a Hannover, l'istituto ha registrato un utile netto di 195 milioni di euro, con un aumento del 80% rispetto all'anno precedente.

Questo profitto intermedio ha superato le cifre registrate prima della crisi del 2019, quando la banca ha subito un colpo a causa dei prestiti navali in sofferenza. Nella prima metà del 2019, la NordLB ha riportato un utile netto di 149 milioni di euro, mentre nel 2020 ha raggiunto solo 4 milioni. "I nostri risultati finanziari confermano ancora una volta la positiva traiettoria della banca negli ultimi mesi", ha dichiarato il CEO Jörg Frischholz in una nota. "Miriamo a mantenere una crescita nei nostri principali settori di attività in modo redditizio in futuro". Frischholz ha ribadito l'obiettivo di migliorare il risultato rispetto al 2023 per l'intero anno.

"I risultati intermedi dimostrano la trasformazione riuscita della NordLB", ha osservato il Chief Financial Officer Jasper Hanebuth, entrato in carica a luglio. "La NordLB è ora futura-proof e vanta anche consistenti cuscinetti di rischio". La banca si sta avvicinando alla fine del suo programma di ristrutturazione, previsto per il 2024. Invece di concentrarsi sui finanziamenti navali e aerei, la banca finanzia ora principalmente impianti eolici e solari. "In qualità di banca della transizione energetica, il nostro focus è su una trasformazione guidata dalla sostenibilità", ha sottolineato Frischholz.

Uscita dal finanziamento navale e aereo

Nel dicembre 2019, la NordLB ha richiesto un salvataggio da parte dei suoi azionisti a causa di un'eccessiva accumulazione di prestiti navali in sofferenza. Le azioni decise dai proprietari includevano la riduzione del portafoglio di prestiti navali, la modernizzazione dell'IT e la riduzione di un bilancio gonfiato. Da allora, la banca ha notevolmente ridotto il suo portafoglio di prestiti navali, con soli 130 milioni di euro rimanenti alla fine del 2023. Inoltre, la banca intende abbandonare il settore del finanziamento aereo, avendo venduto la maggior parte del suo portafoglio di prestiti da 2,75 miliardi di euro alla Deutsche Bank a giugno.

**Il ministro delle Finanze del Basso Sassonia Gerald Heere (Verdi) si è detto soddisfatto dei risultati. "I primi dati finanziari della NordLB confermano ancora una volta la strada verso una banca redditizia e a basso rischio", ha dichiarato Heere. "Sono particolarmente lieto che la NordLB abbia effettivamente portato a termine una trasformazione delle sue attività orientata alla sostenibilità. Lo stato del Basso Sassonia e le imprese del Basso Sassonia hanno bisogno di una banca solida e esperta come la NordLB per affrontare con successo le sfide della

