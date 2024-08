- Gli Scorpions sono costretti a rinunciare alla loro serie di concerti in Germania.

Migliaia di fan devoti del popolare gruppo rock globale Scorpions, guidato dal vocalist Klaus Meine (76), hanno ricevuto una notizia deludente il 23 agosto (venerdì): il gruppo è stato costretto a interrompere bruscamente il loro intero tour tedesco, come indicato sul loro account Instagram ufficiale. L'annuncio ha citato "la cancellazione di tutti i prossimi concerti in Germania nel settembre 2024" a causa di un infortunio subito da Matthias Jabs (68).

È stato inoltre rivelato che "l'infortunio di Matthias Jabs [...] richiede un'operazione e un successivo periodo di recupero". I dettagli specifici sull'infortunio non sono stati trattati nell'annuncio. Tuttavia, il giornale "Bild" aveva riferito in precedenza che Jabs aveva subito una caduta dalle scale durante le sue vacanze a Sylt il 22 agosto (giovedì) e si era rotto il tallone e un dito.

Solidarietà ai "patiti del rock in Germania"

I concerti cancellati sono stati elencati anche sul sito ufficiale del gruppo. Inizialmente, gli Scorpions erano previsti per esibirsi nella Repubblica Ceca il 7 settembre, per poi fare ritorno alle loro radici tedesche. I concerti interessati includono Norimberga (11 settembre), Amburgo (13 settembre), Lipsia (15 settembre), Colonia (18 settembre) e Francoforte (20 settembre).

La comunicazione del gruppo esprime il loro sincero rammarico, principalmente a Matthias Jabs, a causa dell'incidente che ha costretto la cancellazione dei cinque concerti in Germania previsti per settembre. Chiedono "a tutti gli appassionati di rock [...] comprensione" e promettono di "annunciare eventuali date sostitutive non appena saranno disponibili". Secondo l'annuncio, oltre 40.000 persone che avevano già acquistato i biglietti per gli eventi sono state interessate dalla fine del tour.

L'infortunio subito da Matthias Jabs richiede un'operazione e un periodo di recupero, motivo per cui sono stati cancellati i concerti degli Scorpions in Germania nel settembre 2024. Molti appassionati di rock in Germania sono colpiti da questo inatteso sviluppo e dovranno attendere le nuove date.

