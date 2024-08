- Gli Scorpions interrompono la performance a causa dell'infortunio del chitarrista.

I purtroppo i Scorpions devono annullare alcune date del tour in Germania a causa di un incidente che ha coinvolto il chitarrista Matthias Jabs (68). L'organizzatore dei concerti, Wizard Promotions, ha annunciato questa triste notizia, spiegando che l'infortunio di Jabs richiede un intervento chirurgico e una riabilitazione.

Queste cancellazioni riguardano i concerti durante il tour mondiale "Love at First Bite" a Norimberga (11.9.), Amburgo (13.9.), Lipsia (15.9.), Colonia (18.9.) e Francoforte (20.9.).

Questa situazione è un duro colpo per la band, come sottolineato in una dichiarazione ufficiale. "Ci dispiace sinceramente per questa decisione e ci scusiamo con i oltre 40.000 possessori di biglietti e i promoter. Stiamo lavorando a stretto contatto con i promoter del tour per fornire nuove informazioni il prima possibile."

Il tour deve il suo nome all'album "Love at First Bite", che ha festeggiato il suo 40º anniversario. Questo album ha portato la band alla fama mondiale.

