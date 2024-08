Gli Scorpions hanno abbandonato i loro concerti in Germania.

Cattive notizie per gli appassionati di Scorpions in tutto il mondo! La leggendaria band tedesca di hard rock è stata costretta a cancellare i cinque concerti previsti per settembre a causa dell'infortunio del chitarrista leader Matthias Jabs. Secondo i resoconti, Jabs ha subito questo infortunio durante le vacanze a Sylt. Gli Scorpions esprimono le loro sincere scuse per questo improvviso cambiamento di programma.

I fan sono rimasti scioccati quando l'account Instagram ufficiale della band ha annunciato che tutti i loro concerti in Germania previsti per settembre 2024 sono stati cancellati. La ragione addotta è un infortunio a Matthias Jabs, che richiede intervento medico e successiva riabilitazione. I dettagli esatti dell'incidente rimangono sconosciuti.

Tuttavia, il giornale Bild aveva precedentemente riferito che Jabs era caduto dalle scale durante le vacanze a Sylt, riportando una frattura al tallone e un dito. I cancellazioni sono state aggiornate anche sul sito ufficiale della band. Gli Scorpions erano previsti per esibirsi nella Repubblica Ceca il 7 settembre, per poi tornare in Germania per concerti a Norimberga, Amburgo, Lipsia, Colonia e Francoforte.

La dichiarazione della band ha espresso il loro profondo rammarico, in particolare per Matthias Jabs, e ha chiesto la comprensione dei loro fan. Hanno promesso di condividere qualsiasi nuova informazione sulle possibili date rinviate non appena possibile. Con oltre 40.000 biglietti già venduti per questi concerti, molti fan saranno colpiti da questa improvvisa cancellazione.

Gli Scorpions si preparano per un biopic

Nonostante questo intoppo, gli Scorpions continuano a mantenere un posto di rilievo nel panorama musicale tedesco. Il chitarrista Rudolf Schenker ha fondato il precursore della band, Nameless, a Hannover nel 1965. Il cantante Klaus Meine si è unito quattro anni dopo e il chitarrista leader Matthias Jabs è entrato a far parte della band nel 1978.

In un lieto fine, Klaus Meine ha avuto l'idea per "Wind of Change" durante un concerto a Mosca. Questa canzone è stata inclusa nel loro album del 1990, "Crazy World," e è diventata un successo mondiale e un simbolo duraturo della fine dell'Unione Sovietica e della fine della Guerra Fredda. Ora, questi leggendi del rock saranno onorati con un biopic, che, secondo Deadline, porterà lo stesso nome del loro successo più grande.

I fan che attendevano con ansia i concerti di rock degli Scorpions in settembre sono rimasti delusi quando i concerti sono stati improvvisamente cancellati a causa dell'infortunio di Matthias Jabs. Nonostante questo intoppo, il biopic in arrivo degli Scorpions, intitolato come il loro successo "Wind of Change," promette di onorare la loro duratura eredità nel mondo della musica.

