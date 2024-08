Gli sconti di fine estate sui trasferimenti di giocatori mostrano poca attività

Entro venerdì, le finestre di calciomercato delle principali leghe europee si chiuderanno, lasciando solo alcune squadre in un frenetico acquisto di giocatori. Al contrario, molti club sono alla ricerca di liberarsi dei giocatori in eccesso. Questo è particolarmente vero per il Chelsea FC, che ha un'ampia rosa di talenti. Acquisti stellari come Romelu Lukaku e Raheem Sterling non hanno ancora ricevuto i numeri delle maglie.

Il Chelsea è sovraccarico di talenti, ma trovare acquirenti per i suoi giocatori in eccesso si sta rivelando difficile. Tuttavia, la sua squadra è piena di nuovi acquisti, rendendo difficile per tutti ottenere il loro giusto tempo di allenamento. Con diversi giocatori ansiosi di lasciare Stamford Bridge all'ultimo minuto, rimane la questione di trovare gli acquirenti giusti.

Le potenze europee come il Barcellona FC e il Real Madrid sono anche in vena di vendite. Il Barcellona, ad esempio, è stato in grado di registrare Dani Olmo grazie a una clausola speciale che richiedeva la vendita di Iľkay Gündoğan e un infortunio ad Andreas Christensen. Nel frattempo, Madrid sta lottando con una rosa ingrossata piena di giocatori stellari.

Il Liverpool FC e l'Arsenal FC sono anche restii, e le riserve finanziarie del Manchester City sono aumentate di 91 milioni di euro grazie ai surplus di trasferimento. In confronto, i 200 milioni di euro spesi sul mercato saudita sono significativamente inferiori rispetto ai 900 milioni dello scorso anno.

Il dilemma difensivo del Bayern

Nella Bundesliga, i club di vertice sono anche riluttanti a fare ulteriori mosse prima della chiusura della finestra di calciomercato. Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, è soddisfatto della loro situazione attuale e preparato alle partenze. Salih Özcan è riferito come diretto al Wolfsburg, e Youssoufa Moukoko è in trattative con l'OGC Nizza.

Nel frattempo, il Bayern Monaco sta considerando di liberarsi di Kingsley Coman ma non ha piani per portare nuovi giocatori. Tuttavia, sta lottando con i problemi difensivi a causa degli infortuni a lungo termine di Hiroki Ito e Josip Stanisic, che sono stati esposti durante la loro stretta vittoria per 3-2 sul VfL Wolfsburg.

I campioni bavaresi del Bayer Leverkusen hanno fatto solo lievi aggiustamenti, mantenendo tutti i loro giocatori chiave per la loro storica stagione del doppio, inclusi Jonathan Tah. L'RB Lipsia ha mantenuto con successo la sua squadra principale, secondo il suo manager degli affari sportivi Marcel Schäfer.

EM e Olimpiadi influenzano la dinamica del mercato

Il Chelsea, however, has significantly bolstered its squad, with more than 40 players under contract. Manager Enzo Maresca is struggling to fit everyone into his training group, with 15-20 players training separately.

The European Championships and Olympics appear to be slowing down market dynamics rather than boosting them. The high-profile transfer of the summer, Kylian Mbappé moving without payment due, is representative of the current transfer season. So far, 6.5 billion euros have been spent, which is significantly less than the same period last year (7.5 billion).

Atletico Madrid, bolstered by a capital increase, has made the most expensive transfer of the summer, spending 75 million euros on Argentine striker Julian Alvarez. This figure pales in comparison to past transfers of Neymar and Mbappé, placing it as the 44th most expensive transfer in football history.

Despite the chaos of football transfers, it's wise to avoid making premature judgments. The transfer window doesn't close until late Friday evening, leaving plenty of room for unexpected developments.

