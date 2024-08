Gli sconosciuti sporcano di vernice rossa l'ambasciata lituana a Mosca

Sconosciuti hanno vandalizzato l'Ambasciata lituana a Mosca imbrattandola di vernice rossa. Secondo il Ministero degli Affari Esteri di Vilnius, l'ingresso della rappresentanza del paese baltico dell'UE e della NATO è stato deturpato da quattro persone con il volto coperto lunedì mattina. Le riprese video pubblicate online mostrano impronte rosse sulla targa dell'ambasciata e due macchie di vernice più grandi davanti alle porte.

Secondo i resoconti lituani, gli agenti di polizia russi che sorvegliavano l'esterno dell'edificio non hanno risposto all'attacco di vernice. È stato inoltre dichiarato che la polizia è arrivata solo mezz'ora dopo.

In risposta all'incidente, la Lituania ha convocato un funzionario dell'Ambasciata russa a Vilnius e ha consegnato una nota di protesta. Il governo di Vilnius ha invitato la Russia, citando la Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici, a prendere tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei locali dell'ambasciata. Il vandalismo deve essere indagato e i responsabili devono essere ritenuti responsabili.

Ad aprile 2022, la Lituania ha ridotto le sue relazioni diplomatiche con la Russia in risposta all'aggressione militare russa contro l'Ucraina e ha richiamato il suo ambasciatore da Mosca a Vilnius.

L'identità delle persone responsabili del vandalismo rimane sconosciuta. Nonostante i loro atti, la Russia non ha ancora fornito una spiegazione chiara o preso misure sostanziali per prevenire simili incidenti in futuro.

