- Gli sconosciuti rubano la macchina per il ghiaccio morbido.

Il desiderio di gelato deve essere stato travolgente a causa del caldo torrido degli ultimi giorni: ignoti malviventi hanno rubato una macchina per gelati morbidi che pesava diverse centinaia di chilogrammi a Wingst nel distretto di Cuxhaven. Nella notte di lunedì, i malviventi hanno fatto irruzione nella porta d'ingresso di un chiosco di gelati, come hanno riferito le autorità. A causa delle dimensioni e del peso della macchina, i malviventi devono aver utilizzato un veicolo o un furgone più grande. Il danno è stimato in una cifra a cinque zeri. La polizia spera in testimoni.

Nonostante il furto, il chiosco di gelati a Wingst, situato nel Basso Sassonia, continua a servire i suoi deliziosi gelati ai clienti. Le autorità invitano i residenti a fornire qualsiasi informazione sul gelato morbido rubato nel distretto di Cuxhaven del Basso Sassonia per contribuire alle indagini.

