Gli scioperi degli impiegati della Boeing aggravano la situazione della società

Per la prima volta in oltre un decennio, i lavoratori sindacalizzati di Boeing, il noto costruttore di aeromobili, hanno deciso di scioperare. Questa azione è una risposta a un aumento del 25% degli stipendi in quattro anni, che è stato respinto dalla maggioranza degli impiegati. Il malcontento ruota attorno a vari aspetti del nuovo accordo collettivo. Questo sciopero potrebbe causare ulteriori miliardi di perdite per l'azienda in difficoltà.

Il sindacato principale, IAM, che rappresenta circa 33.000 dipendenti responsabili della produzione di modelli popolari come il Boeing 737, tra gli altri, ha respinto l'offerta di aumento del 25% degli stipendi con una percentuale superiore al 90%. Anche dopo settimane di trattative, la richiesta iniziale di un aumento del 40% non è stata soddisfatta, portando al rifiuto dell'accordo in un voto del giovedì con il 94,6% dei voti. Un impressionante 96% della forza lavoro ha votato a favore dello sciopero, che è iniziato a mezzanotte come annunciato dal sindacato. È interessante notare che il sindacato aveva in precedenza appoggiato l'accordo. Secondo il rappresentante del sindacato Jon Holden, rimane incerto se si possano ottenere ulteriori guadagni attraverso lo sciopero.

Impegni sulla localizzazione si sono dimostrati insufficienti

L'accordo includeva alcuni miglioramenti nelle spese per la salute e nei benefici per la pensione, nonché un impegno di Boeing a produrre nuovi modelli in impianti sindacalizzati. Questa era una richiesta principale del sindacato, dopo che Boeing aveva stabilito una pianta non sindacalizzata in South Carolina circa un decennio fa per produrre il 787 Dreamliner.

Tuttavia, l'accordo non ha affrontato le preoccupazioni relative all'eliminazione dei pagamenti bonus basati sulle prestazioni, all'aumento graduale degli stipendi in quattro anni e al fatto che sono passati dieci anni dall'ultimo aumento degli stipendi. Molti lavoratori argomentano che l'offerta non compensa nemmeno la perdita di potere d'acquisto a causa dell'inflazione.

Boeing sta lottando con numerosi problemi dopo una serie di incidenti e sta subendo perdite. Ad esempio, l'amministrazione federale dell'aviazione ha posto un fermo all'espansione della produzione del 737 fino a quando Boeing non migliora le sue misure di controllo della qualità. La critica è ulteriormente aumentata dopo un incidente di gennaio, in cui un frammento di fusoliera di un 737-9 si è staccato durante il decollo, apparentemente a causa di fissaggi mancanti. Boeing non è riuscita a trovare alcun registro dell'installazione del frammento di fusoliera.

Lo sciopero precedente ha comportato un significativo arretrato finanziario

In un tentativo di evitare lo sciopero, la direzione e i leader sindacali hanno recentemente invitato i dipendenti ad accettare l'accordo collettivo. Il nuovo CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha espresso preoccupazione per il fatto che uno sciopero complicherebbe i loro sforzi per recuperare dalla crisi. Il capo della divisione aeromobili commerciali, Stan Deal, ha parlato dell'enorme debito dell'azienda di oltre 60 miliardi di dollari e ha affermato che avevano fatto progressi significativi.

Il sindacato ha intrapreso l'ultima sciopero nel 2008. Questo sciopero di 57 giorni ha comportato, secondo le stime degli analisti, circa due miliardi di dollari di costi per l'azienda. Dopo lo sciopero, i dipendenti hanno accettato aumenti salariali zero o tagli, un fattore che contribuisce alla loro attuale richiesta di un aumento sostanziale. Un lavoratore Boeing, in una conversazione con il "Wall Street Journal", ha criticato lo stipendio iniziale nel nuovo contratto, paragonabile a quello di una catena di fast food che offre 21 dollari all'ora.

Altri sindacati all'interno dell'industria di Boeing stanno seguendo da vicino questo disputa, poiché uno sciopero

Leggi anche: