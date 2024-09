Gli scambi di prigionieri sono in aumento dopo l'offensiva di Kursk.

Traduzione:

Recenti scambi frequenti di prigionieri di guerra tra Ucraina e Russia potrebbero essere collegati all'offensiva ucraina a Kursk, iniziata l'8 agosto. Da allora ci sono state tre incidenti che hanno portato a uno scambio totale di 267 prigionieri da entrambe le parti, secondo un'analisi condotta dal think tank Institute for the Study (ISW). In contrasto, tra il 1° gennaio e l'8 agosto, gli scambi di prigionieri sono avvenuti solo tre volte, con oltre 400 ucraini e russi scambiati in totale. Le autorità ucraine affermano che l'incursione a Kursk ha rafforzato il potere di negoziazione dell'Ucraina nello scambio di prigionieri di guerra con la Russia, dopo il costante rifiuto del Cremlino di negoziare su uno scambio di prigionieri prima di questo.

10:16 Inghilterra: i russi continuano a rinforzare le loro posizioni sul Fronte OrientaleLe truppe russe stanno progressivamente guadagnando terreno sul Fronte Orientale in Ucraina. Hanno fatto progressi graduali vicino a Wuhledar e a sud-est del centro logistico Pokrovsk, secondo il Ministero della Difesa britannico. Tuttavia, i russi non hanno fatto progressi significativi verso Pokrovsk stesso nell'ultima settimana.

09:46 L'Ucraina ha subito attacchi con droni e missiliL'aeronautica ucraina afferma di essere stata attaccata dalla Russia con 14 droni durante la notte. Dieci di essi sono stati abbattuti dalla difesa aerea e un missile guidato è stato intercettato. Inoltre, la Russia avrebbe lanciato due missili balistici. L'aeronautica non ha fornito informazioni sul destino di questi missili o sulle eventuali vittime o danni. Le autorità della regione di Kharkiv hanno segnalato incendi e danni a diversi edifici nella città di Kharkiv a causa del fuoco russo.

09:10 Preoccupazioni per i sistemi di pagamento a riconoscimento facciale nelle stazioni della metropolitana russaL'espansione di un sistema di pagamento a riconoscimento facciale nelle stazioni della metropolitana russa ha suscitato preoccupazioni tra i difensori dei diritti umani. Radio Free Europe/Radio Liberty riferisce che il metodo di pagamento chiamato "Face Pay", disponibile a Mosca da tre anni, viene ora introdotto come opzione in sei altre città, tra cui Kazan, con i passeggeri in grado di registrarsi per il sistema dallo scorso mese. Per pagare, devono semplicemente guardare in una telecamera al tornello, come riferito dai media russi. È anche previsto che il metodo venga offerto per tutte le stazioni della metropolitana in Russia l'anno prossimo. Il rapporto della rete radiofonica segnala che le telecamere di sorveglianza installate sulle strade di Mosca sono state utilizzate per catturare individui sospettati di aver partecipato a proteste contro il governo, nonché giornalisti che hanno riferito di esse. L'avvocato Andrei Fedorkov, che lavora con l'organizzazione per i diritti umani russa Memorial bandita per sostenere i prigionieri politici, è preoccupato per i "significativi" rischi associati al sistema di pagamento, credendo che potrebbe diventare un altro strumento per la sorveglianza e il controllo dei cittadini.

08:02 La difesa aerea russa intercetta droni sopra diverse regioniIl Ministero della Difesa di Mosca riferisce che la difesa aerea russa ha intercettato 29 droni lanciati dall'Ucraina durante la notte. La maggior parte dei droni è stata intercettata sopra la regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina.

07:31 Stegner difende la partecipazione alla protesta contro le armiL'esperto di politica estera SPD Ralf Stegner difende la sua partecipazione a una manifestazione, dove figure come Sahra Wagenknecht, cofondatrice del Partito della Sinistra, parleranno anche. Si sottolinea che non salirà sul palco con nessuno e esprimerà le sue opinioni come socialdemocratico. Riconosce che ci saranno altri oratori di cui non condivide le opinioni e diverse chiamate il cui contenuto non approva. "Finché non ci sono fascisti, antisemiti e razzisti, posso tollerare le opinioni diverse". La "manifestazione per la pace a livello nazionale" del 3 ottobre a Berlino è stata organizzata da un'iniziativa chiamata "Mai più guerra - Deponi le armi". L'iniziativa richiede trattative per l'immediato cessate il fuoco nei conflitti in Ucraina e Gaza e nessun invio di armi all'Ucraina, Israele o altrove. Critica anche l'aumento militare del governo federale guidato dall'SPD. La critica alla manifestazione è arrivata dal portavoce della politica estera SPD Michael Roth, che ha detto: "Il fatto che Russia e Hamas non siano condannati come belligeranti in alcun modo è un disonore". L'MEP FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha commentato la partecipazione di Stegner, dicendo: "Questo sta veramente danneggiando il suo partito e il governo".

07:03 Kharkiv sotto costante bombardamentoKharkiv è stata bombardata di nuovo dalle forze russe durante la notte, secondo le autorità ucraine. Il governatore regionale riferisce che un edificio in un campus ospedaliero è stato danneggiato e un incendio è scoppiato in un'istituzione educativa dopo essere stata colpita da un lanciarazzi. Per fortuna, non ci sono state vittime. Kharkiv viene spesso bombardata e si trova solo a circa 30 chilometri dal confine russo.

06:29 Valutazioni sull'impatto dell'offensiva ucraina a KurskL'offensiva ucraina sembra aver bloccato un numero crescente di personale russo, secondo l'Institute for the Study of War. L'offensiva ha costretto il comando militare russo a riassegnare unità dall'Ucraina alla regione di Kursk e a deployare truppe appena formate dalla Russia a Kursk invece che sul fronte in Ucraina. All'inizio dell'offensiva a inizio agosto, c'erano 11.000 soldati russi stanziati nella regione di Kursk, ma gli ucraini stimano ora che ci sono tra i 30.000 e i 45.000 soldati presenti.

L'Ucraina sta attualmente producendo proiettili da 155 mm, come confermato da un funzionario ucraino al "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, ex Ministro delle Industrie Strategiche e ora consigliere del Presidente Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la produzione sotto la sua guida è raddoppiata e dovrebbe triplicare entro la fine dell'anno.

03:04 Aiuto di Biden: il presidente continuerà a concentrarsi sull'Ucraina

13:43 Rapporto: Politici Britannici Incoraggiano l'Ucraina ad Usare Missili a Lungo Raggio in Russia

Cinque ex ministri della difesa britannici e l'ex primo ministro Boris Johnson stanno apparentemente incoraggiando il leader laburista Keir Starmer ad approvare l'uso dell'Ucraina di missili a lungo raggio sul suolo russo, senza il sostegno degli Stati Uniti, secondo il Sunday Times. Hanno messo in guardia il primo ministro attuale avvertendo che qualsiasi ulteriore ritardo rafforzerebbe solo il presidente Putin, secondo il rapporto.

00:52 Capo dei Servizi Segreti: la Corea del Nord è la Minaccia Maggiore per l'Ucraina tra gli Alleati della Russia

Il capo dei servizi segreti ucraino Kyrylo Budanov ha dichiarato che la Corea del Nord rappresenta la minaccia più significativa per l'Ucraina tra gli alleati della Russia. Parlando al convegno Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Budanov ha osservato che "Tra tutti questi alleati della Russia, la Corea del Nord è il nostro problema principale". Il sostegno militare della Corea del Nord alla Russia, compresi gli approvvigionamenti di munizioni consistenti, influisce significativamente sull'intensità dei combattimenti, ha riconosciuto Budanov in risposta a una domanda sulle alleanze di Russia come l'Iran e la Cina. Il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva annunciato l'intenzione di rafforzare i legami con la Russia durante i colloqui con il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu venerdì. Kyiv sta monitorando gli invii di armi della Corea del Nord a Mosca e sta assistendo al loro impatto sul campo di battaglia. "C'è un legame diretto. Stanno consegnando quantità enormi di artiglieria, che è preoccupante", ha aggiunto Budanov. Leggi di più qui.

23:21 L'Ucraina: la Russia potrebbe incontrare difficoltà di reclutamento entro la metà del 2025

La Russia potrebbe incontrare difficoltà di reclutamento entro la metà del 2025, secondo l'Ucraina. Entro l'estate del 2025, il governo di Mosca potrebbe trovarsi in una situazione difficile, suggerisce il capo dei servizi segreti ucraino Kyrylo Budanov a Kyiv - "o dichiarare la mobilitazione o ridurre somehow l'intensità dei conflitti". Questa situazione potrebbe potenzialmente essere cruciale per la Russia. Il governo di Mosca non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

22:20 Scholz: l'attacco della Russia all'Ucraina è 'Rischioso'

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha condannato il presidente russo Vladimir Putin per aver messo a rischio il futuro della Russia attaccando l'Ucraina. "La guerra è rischiosa, anche dal punto di vista della Russia", ha dichiarato durante un dialogo con i cittadini come membro del Bundestag SPD a Prenzlau, nel Brandeburgo. Per i suoi ambiziosi obiettivi imperialistici, Putin sta inviando masse di soldati russi a rischiare gravi ferite e morte, e sta danneggiando le relazioni economiche della Russia con numerosi paesi in tutto il mondo. "E l'Ucraina avrà un esercito più forte di quanto non fosse prima", ha concluso Scholz. La Germania continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina per impedire al paese invaso di crollare e per impedire il successo di una flagrante violazione delle regole in Europa. "Putin sta mettendo a rischio il futuro della Russia". Una soluzione pacifica può essere raggiunta solo se la Russia riconosce che l'Ucraina non è uno stato vassallo.

22:01 Risultati Mischiati nei Combattimenti per Kursk

Le forze ucraine stanno registrando guadagni territoriali mentre simultaneamente perdono terreno di fronte agli attacchi russi nel loro tentativo di avanzare nella regione russa di Kursk. Secondo il canale militare filogovernativo ucraino Deep State, le unità ucraine hanno conquistato tre insediamenti aggiuntivi. Tuttavia, gli attacchi russi hanno respinto le truppe ucraine intorno al villaggio di Snagost. Una significativa breccia nelle linee di difesa ucraine sembra apparire su una mappa pubblicata da Deep State. Questi reclami devono ancora essere confermati indipendentemente. All'inizio di agosto, le forze ucraine sono entrate nella regione di confine russa di Kursk, rivendicando il controllo su circa 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti, compreso il comune di Sudcha. Gli osservatori suggeriscono guadagni territoriali più piccoli. Questa settimana, l'esercito russo ha tentato per la prima volta di espellere le truppe ucraine in modo significativo.

20:57 Scholz: Intende Processare i Sabotatori del Gasdotto Nord Stream in Germania

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz considera il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream come un "atto terroristico". Vuole che i responsabili siano processati nei tribunali tedeschi. "Ho deciso", ha detto durante un dialogo con i cittadini come membro del Bundestag SPD a Prenzlau, nel Brandeburgo. "Questa decisione è stata presa per istruire tutte le autorità di sicurezza e il pubblico ministero federale per indagare senza sosta. Non verrà nascosto nulla", ha sottolineato. "Il nostro obiettivo è di portare coloro che sono responsabili, se riusciamo a catturarli, a processo in un tribunale tedesco". Scholz ha anche respinto come "una grande affermazione falsa" l'affermazione che il governo tedesco aveva abbandonato il gas russo. Era la Russia che aveva chiuso il rubinetto del gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1, ha detto. L'aumento dei prezzi, i tetti dei prezzi e la ricerca di fonti di gas alternative hanno costato alla Germania "più di 100 miliardi di euro". Le esplosioni del gasdotto si sono verificate solo dopo che la Russia aveva già smesso di fornire gas all'Europa attraverso il Mar Baltico.

20:24 G7 Condanna la Fornitura di Razzi Iraniani alla RussiaI rapporti secondo cui l'Iran fornisce razzi alla Russia hanno portato i paesi economicamente più forti del G7 a condannare fermamente tale fornitura di armi. Nonostante gli appelli internazionali per porre fine a tali consegne, Teheran continua ad armare Mosca, aumentando l'assistenza militare dell'Iran alla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina, come dichiarato in una dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e il Rappresentante comune dell'UE. La Russia sta utilizzando le armi iraniane per uccidere i civili ucraini e attaccare le infrastrutture cruciali. Di recente, Regno Unito e Stati Uniti hanno affermato che la Russia ha ricevuto missili balistici dall'Iran. Teheran ha negato queste affermazioni. La dichiarazione, rilasciata sotto la presidenza del G7 dell'Italia, recita: "L'Iran deve immediatamente interrompere ogni forma di supporto alla Russia nella sua guerra ingiusta e illegale contro l'Ucraina e cessare la fornitura di missili balistici, droni e tecnologia correlata, che rappresentano una minaccia diretta per il popolo ucraino e la sicurezza internazionale". La dichiarazione si conclude dicendo: "Rimaniamo risoluti nel tenere l'Iran responsabile per il suo inaccettabile sostegno alla Russia nella sua guerra illegale in Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza globale". Germania, Francia e Regno Unito hanno già imposto nuove sanzioni all'Iran, e l'UE sta valutando ulteriori sanzioni. Scopri di più qui.

19:41 Putin Sottolinea l'importanza della Libertà di EspressioneI critici di Putin in carcere potrebbero trovare divertente questa affermazione: il Presidente russo Vladimir Putin sottolinea l'importanza della libertà di espressione e di informazione. "In un'epoca in cui il processo complesso della multipolarità sta emergendo, è particolarmente importante proteggere i principi di affidabilità delle informazioni", dice in un messaggio video ai partecipanti alla conferenza stampa dei paesi del Brics a Mosca, in occasione del 120º anniversario dell'agenzia di stampa statale Tass. "La vera libertà di espressione, che consente diverse opinioni, permette di cercare compromessi e soluzioni comuni ai problemi del mondo", continua Putin. I media svolgono un ruolo cruciale nella costruzione di un ordine mondiale equo, fornendo alle persone "una visione imparziale e non faziosa del mondo". Tuttavia, la libertà di espressione e dei media non esiste nel regime autoritario della Russia. I media indipendenti sono stati messi al bando e chiusi, e i critici del governo sono perseguitati dal sistema giudiziario. Tass, l'agenzia stampa più grande della Russia e un organo controllato dal governo, esiste dal 1904, inizialmente con nomi e titoli diversi.

19:20 Scholz si Oppone alla Consegna dei Missili da Crociera TaurusIl Cancelliere Olaf Scholz ha vietato la consegna di armi a lungo raggio a precisione all'Ucraina in futuro, indipendentemente dalle decisioni prese dai partner dell'alleanza. Durante un dialogo con i cittadini nella città del Brandeburgo di Prenzlau, ha ribadito la sua opposizione alla consegna dei missili da crociera Taurus, che hanno una portata dalla Ucraina a Mosca (circa 500 chilometri), sottolineando che "costituisce un rischio di escalation massiccio". "Ho detto no a quello. E questo naturalmente vale anche per altre armi con portate simili", dice Scholz. "Questo rimane il caso. Anche se altri paesi prendono decisioni diverse" (vedi anche l'articolo delle 17:24). L'arma più potente che la Germania ha fornito all'Ucraina è il lanciarazzi Mars II, che può colpire i bersagli a 84 chilometri di distanza.

Puoi rivedere tutti gli sviluppi precedenti [qui].

Il conflitto ucraino, specificamente gli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia, potrebbe essere influenzato dall'offensiva ucraina in corso a Kursk. Il rifiuto dell'esercito russo di negoziare uno scambio di prigionieri prima dell'offensiva ucraina a Kursk è stato un problema costante, ma da allora l'incursione dell'Ucraina a Kursk sembra aver rafforzato il potere di negoziazione dell'Ucraina negli scambi di prigionieri con la Russia.

Leggi anche: