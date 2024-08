- Gli osservatori di uccelli usano i droni per proteggere le scale

Il Grande Otarde, un uccello volante in via di estinzione, sarà meglio protetto in futuro grazie all'aiuto di un drone. La popolazione di questi uccelli pesanti è in ripresa da anni e ora si trova solo in Brandeburgo e Sassonia-Anhalt, secondo i conservazionisti.

Un drone in volo sorveglierà i territori di nidificazione del Grande Otarde. L'Associazione per la Protezione del Grande Otarde a Nennhausen, Havelland, riceverà 6.000 euro dai fondi della lotteria per questo scopo, come annunciato dal Ministero dell'Ambiente. L'agricoltura intensiva e la frammentazione del paesaggio avevano quasi portato l specie all'estinzione in Germania.

La popolazione è cresciuta a oltre 300 uccelli

Grazie a misure di conservazione intensive, la popolazione di Grande Otarde nel Brandeburgo è passata da 60 uccelli alla metà degli anni '90 a oltre 300 oggi, ha detto il Ministro dell'Ambiente Axel Vogel (Verdi), che ha visitato l'associazione a Nennhausen per apprendere lo sviluppo degli uccelli. Le aree di nidificazione nel Brandeburgo includono la brughiera di Havelland vicino a Buckow, i prati del paesaggio di Belzig e il Fiener Bruch, che si estende nella Sassonia-Anhalt. "Questo ci rende la casa di uno dei più grandi uccelli volanti del mondo, un tesoro speciale che dobbiamo proteggere", ha detto il Ministro in una dichiarazione. Alcuni di questi uccelli possono anche essere osservati nella terra di Zerbster nella Sassonia-Anhalt.

L'Associazione per la Protezione del Grande Otarde si è dedicata per 46 anni alla protezione di questi uccelli in pericolo in Germania. L'istituzione di grandi aree protette, l'allevamento mirato e le misure di protezione per le operazioni agricole, come i tempi di falciatura specificati, hanno contribuito alla ripresa della popolazione, ha detto l'associazione. "Il nuovo drone ci aiuterà a cercare, sorvegliare e proteggere i territori di nidificazione del Grande Otarde, ma servirà anche a proteggere altre specie come la Piviera, la Pivierina e il Falco di Montagu", ha detto il presidente dell'associazione, Marcus Borchert.

Il Grande Otarde ha una lunghezza corporea di circa un metro e può pesare fino a 17 chilogrammi. Può vivere fino a 20 anni e ha un'apertura alare di fino a 2,40 metri. Durante il corteggiamento, i maschi girano le penne marroni del petto e della coda verso l'esterno, rivelando le penne bianche inferiori - come una palla di penne oversize.

