- Gli osservatori di uccelli usano i droni per proteggere le scale

Il Grande Otarde, in pericolo critico, nel Brandeburgo riceverà una protezione aggiuntiva in futuro grazie all'aiuto di un drone. La popolazione di questi uccelli, tra i più pesanti al mondo, si sta riprendendo da anni. Secondo i conservazionisti, possono essere trovati solo nel Brandeburgo e nella Sassonia-Anhalt in tutta la Germania.

In futuro, un drone in volo verrà utilizzato per monitorare i siti di nidificazione del Grande Otarde. Come annunciato dal Ministero dell'Ambiente, l'Associazione per la Protezione del Grande Otarde a Nennhausen, nella regione della Havelland, riceverà 6.000 euro dai fondi della lotteria per questo scopo. L'agricoltura intensiva e la frammentazione del paesaggio avevano quasi portato all'estinzione di questi uccelli in Germania.

La popolazione è cresciuta a oltre 300 uccelli

Grazie a misure di conservazione intensive, è stato possibile nel Brandeburgo aumentare la popolazione di Grande Otarde da 60 uccelli alla metà degli anni '90 a oltre 300 oggi, ha detto il Ministro dell'Ambiente Axel Vogel (Verdi), che si è informato sulla situazione degli uccelli presso l'associazione a Nennhausen. I seguenti siti di nidificazione si trovano nel Brandeburgo: la brughiera della Havelland vicino a Buckow, i prati del paesaggio di Belzig e il Fiener Bruch, che si estende nella Sassonia-Anhalt. "Ciò significa che siamo la casa di uno dei più grandi uccelli volanti del mondo e quindi un tesoro speciale che dobbiamo proteggere", ha detto il Ministro, secondo l'annuncio. Alcuni di questi uccelli possono anche essere osservati nella regione di Zerbster nella Sassonia-Anhalt.

L'Associazione per la Protezione del Grande Otarde si è dedicata a questi uccelli in pericolo in Germania per 46 anni. Grazie all'istituzione di ampie aree protette, all'allevamento mirato e alle misure di protezione per le operazioni agricole, come i tempi di falciatura fissi, la popolazione è stata in grado di riprendersi, si è detto. "Il nuovo drone ci aiuterà a cercare, monitorare e proteggere i siti di nidificazione del Grande Otarde, ma servirà anche a proteggere altre specie come la Pettegola, l'Occhione e il Falco di Montagu", ha detto il presidente dell'associazione Marcus Borchert.

Il Grande Otarde ha una lunghezza corporea di circa un metro e può pesare fino a 17 chilogrammi. Possono vivere fino a 20 anni e hanno un'apertura alare di fino a 2,40 metri. Durante il corteggiamento, i maschi girano le loro ali frontali marroni e le penne della coda verso l'esterno, in modo che le penne inferiori bianche diventino visibili - come una palla di piume sovradimensionata.

