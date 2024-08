- Gli Oscar sono stati troppo l'anno scorso.

Jimmy Kimmel, moderatore statunitense di 56 anni, si prende una pausa dall'ospitare gli Oscar poiché la preparazione gli richiede troppo tempo. "L'anno scorso è stato troppo", ha detto l'intrattenitore, che ha ospitato la sfarzosa festa del cinema per gli ultimi due anni, nel podcast "Politickin".

"Quando si tratta di qualcosa come gli Oscar, sono completamente dentro. Ci penso giorno e notte", ha spiegato. La sua trasmissione "Jimmy Kimmel Live!" sembra poi improvvisamente un "ostacolo". "Alla fine, spingi tutto dopo la cerimonia degli Oscar", e poi devi recuperare tutto. "Ho semplicemente deciso che non voglio avere a che fare con questo quest'anno."

Kimmel ha ospitato gli Oscar in totale quattro volte: nel 2017 e nel 2018, e di nuovo nel 2023 e nel 2024. Lo scorso mese è stato annunciato che Kimmel, insieme all'attore e comico statunitense John Mulaney, aveva rifiutato di ospitare i prossimi Oscar. Chi ospiterà la 97ª gala degli Oscar a marzo 2025 a Los Angeles è ancora ignoto.

Nonostante la decisione di Jimmy Kimmel di rinunciare a ospitare gli Oscar quest'anno, la sua affinità per l'evento è evidente dal fatto che ne ha parlato continuamente. L'assenza di Jimmy Kimmel e John Mulaney come ospiti della 97ª gala degli Oscar lascia lo schermo televisivo per l'evento di marzo 2025 a Los Angeles in attesa di un nuovo volto.

