- Gli orsi polari subiscono una pesante sconfitta in una gara di prova

Hockey su Ghiaccio i titani Berlin Eisbären hanno subito il loro primo intoppo mentre si preparavano alla campagna imminente. Dopo una vittoria trionfale per 4:2 contro l'élite finlandese Oulun Kärpät, la squadra guidata da Serge Aubin ha subito una sconfitta per 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) contro i padroni di casa dell'HC Motor České Budějovice durante una competizione a Budweis, in Repubblica Ceca. Una settimana prima, la squadra di Berlino aveva vinto il suo primo amichevole contro i partner della DEL2 Lausitzer Füchse, vincendo 5:0. Solo quattro giorni prima dell'inizio della Champions Hockey League (CHL) il 5 settembre contro la squadra svedese Växjö Lakers, la squadra di Berlino ha faticato fin dall'inizio. Come campioni in carica, inizieranno la nuova stagione della DEL il 20 settembre con una partita in trasferta contro i Cologne Sharks.

Nonostante la vittoria contro Oulun Kärpät, i Berlin Eisbären hanno subito un grave intoppo con una sconfitta per 0:5 contro l'HC Motor České Budějovice. A differenza della loro prestazione impressionante contro squadre di livello inferiore, gli avversari di alto livello hanno presentato una sfida diversa.

