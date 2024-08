- Gli Orsi Polari assicurano la loro vittoria iniziale nel torneo di test.

I Orsi del Ghiaccio di Eisbären Berlin hanno trionfalmente conquistato la loro seconda partita preliminare. Guidati dall'allenatore Serge Aubin, hanno superato la squadra finlandese di élite Oulun Kärpät, aggiudicandosi una vittoria per 4:2 a České Budějovice, in Repubblica Ceca.

In vista di un'altra sfida, la squadra di Berlino affronterà sabato (ore 16:00) i padroni di casa, l'HC Motor České Budějovice. La squadra aveva già dimostrato la propria forza nel primo turno preliminare, vincendo contro il loro compagno di DEL2 Lausitzer Füchse con un punteggio convincente di 5:0.

Il loro primo confronto ufficiale è in programma per il 5 settembre nella Champions Hockey League (CHL) contro i rivali svedesi Växjö Lakers. Non appena la nuova stagione della DEL inizierà il 20 settembre, i campioni in carica si tufferanno in una partita in trasferta contro i Cologne Sharks.

