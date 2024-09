Gli organismi di analisi finanziaria emettono segnalazioni su aiuti finanziari personalizzati per Volkswagen

Istituti di ricerca economica di primo piano a livello nazionale hanno messo in guardia contro interventi speciali per VW e il settore automotive tedesco nel suo insieme. Secondo Stefan Kooths del Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel), la risposta non può essere "salvare determinate aziende o addirittura interi settori attraverso nuovi pacchetti di aiuti o sussidi", come ha dichiarato Kooths a Berlino giovedì. In linea con questo, Oliver Holtemoeller del Leibniz Institute for Economic Research Halle (IWH) ha suggerito di lasciare che la trasformazione naturale avvenga.

Le proposte di soluzioni come un incentivo alla rottamazione sono "finanziariamente irresponsabili", ha sottolineato Kooths. "Significherebbe liberarsi di beni esistenti per sostituirli", ha argomentato. Invece, c'è bisogno di miglioramenti politici a tutto tondo.

Gli esperti hanno disapprovato l'idea di aiutare aziende o luoghi singoli in generale. "C'è sempre il rischio che le aziende che ricevono maggiore attenzione emergano come vincitrici", ha avvertito Holtemoeller. "Il resto sopporterà il carico attraverso tasse più elevate, che alla fine diventeranno necessarie".

Ha anche evidenziato il mercato del lavoro nel suo insieme "solido". Il vero problema per le aziende tedesche è la mancanza di lavoratori qualificati, ha detto Holtemoeller. "La trasformazione implica che le condizioni di lavoro cambieranno", ha aggiunto Kooths. I licenziamenti di massa a causa della chiusura degli stabilimenti sono un peccato, ma il governo deve supportare coloro che ne sono colpiti, "ma non principalmente gli azionisti" dell'azienda.

In particolare, l'industria automobilistica tedesca e il suo principale rappresentante nel paese, Volkswagen, stanno lottando con le difficoltà. Le vendite in calo, in particolare per i veicoli elettrici, e gli elevati costi di investimento per lo sviluppo dei veicoli elettrici stanno ponendo sfide per il settore. In VW, sono in corso valutazioni su tagli del personale e chiusure degli stabilimenti.

