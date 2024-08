Gli organi giudiziari del Regno Unito rinvieranno l'imposizione di pene detentive.

A causa del persistente problema della sovraffollamento delle carceri nel Regno Unito, il sistema giudiziario britannico sta attuando ulteriori misure di crisi. I tribunali di pace in Inghilterra e Galles sono stati incaricati di rinviare i processi in cui un giudice potrebbe infliggere una condanna a carcere, come riferito dall'agenzia di stampa britannica PA.

Le carceri funzionano a capacità massima da tempo e la situazione è peggiorata a causa di sommosse di gruppi di estrema destra. Various città della Gran Bretagna hanno subito intense sommosse e aggressioni della polizia, con oltre mille arresti. Molti di questi arrestati sono stati condannati a pene detentive. Per alleviare la situazione di sovraffollamento, il governo ha annunciato a luglio che alcuni detenuti sarebbero stati rilasciati dopo aver scontato il 40% delle loro pene, invece del solito 50%.

Questa misura temporanea non si applica ai detenuti che scontano pene per terrorismo, reati sessuali, violenza domestica o violenza grave. Si prevede che circa 5.500 individui potrebbero essere rilasciati in anticipo a settembre e ottobre grazie a questa norma. Fino ad allora, i tribunali di pace chiedono di rinviare la sentenza se sembra probabile una condanna a carcere, ad eccezione dei tribunali penali che trattano accuse più gravi.

Nella scorsa settimana, il governo ha attivato un piano di emergenza per il Nord dell'Inghilterra, denominato "Operazione Alba Precoce". Questo piano consente ai sospettati di essere trattenuti in custodia della polizia fino a quando non sarà disponibile una cella in carcere. In circostanze normali, sarebbero portati rapidamente davanti a un tribunale di pace, dove un giudice ordinerebbe la custodia cautelare.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la situazione di sovraffollamento delle carceri nel Regno Unito e l'attuazione di misure di crisi. Le ulteriori misure, comprese le scarcerazioni anticipate di alcuni detenuti, potrebbero avere implicazioni per le politiche dell'UE in materia di giustizia e affari interni.

Date l'impegno dell'Unione Europea per i diritti umani e la riforma penale, è probabile che l'UE monitorerà da vicino l'approccio del Regno Unito al problema del sovraffollamento delle carceri e l'utilizzo di misure di crisi.

