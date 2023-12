Gli organi di governo del tennis continuano a sollecitare i giocatori a vaccinarsi in vista degli US Open

Lo fanno in un momento in cui sembra esserci un senso di esitazione nei confronti del vaccino tra alcune delle star più importanti dello sport.

Il numero 3 del mondo maschile Stefanos Tsitsipas è stato l'ultima star di alto profilo ad aver espresso esitazione nei confronti del vaccino.

Anche la numero 2 del mondo femminile Aryna Sabalenka ha espresso esitazione nei confronti della vaccinazione contro la Covid-19 a marzo, affermando: "Non mi fido molto. Sicuramente non voglio che la mia famiglia lo prenda. Se dovessi farlo, ci penserei due volte prima di farlo".

I rappresentanti di Sabalenka non hanno risposto alla richiesta della CNN di commentare se la sua posizione fosse cambiata in vista degli US Open, dove si sfideranno giocatori dell'ATP Tour maschile e della Women's Tennis Association (WTA) Tour.

In una dichiarazione inviata alla CNN, un portavoce della WTA ha affermato che quasi il 50% dei suoi giocatori è vaccinato, anche se ha fissato l'obiettivo dell'85% entro la fine dell'anno.

Il portavoce ha detto che l'organizzazione "crede e incoraggia tutti a vaccinarsi", ma la decisione di vaccinarsi è "una decisione personale, che rispettiamo".

LEGGI: La star del tennis Andy Murray dice che i giocatori "hanno la responsabilità" di fare il vaccino

L'ATP Tour, l'organizzazione tennistica maschile, ha dichiarato che il suo attuale tasso di vaccinazione è "appena superiore al 50%".

In una dichiarazione rilasciata alla CNN, un portavoce ha affermato che il tour "continua a raccomandare vivamente la vaccinazione ai giocatori, basandosi innanzitutto sulle prove scientifiche a sostegno dei benefici per la salute e della protezione fornita", ma che la decisione di ogni giocatore di vaccinarsi rimane una "libera scelta".

MaliVai Washington, finalista a Wimbledon e quattro volte vincitore dell'ATP Tour, sostiene che i giocatori si trovano in una posizione privilegiata per poter influenzare gli altri quando si tratta di vaccinarsi.

"Se guardo all'ATP e al WTA Tour, gli atleti internazionali d'élite, in questo momento possono svolgere un enorme ruolo di leadership", ha dichiarato Washington alla CNN.

"Quando dico leader, questi atleti del tour hanno un'influenza significativa su molte persone che li seguono e se sono un sostenitore, la gente dirà: 'Sai cosa, darò un'altra occhiata a questo. Lo seguirò. Se lo fa così e così, forse va bene anche per me".

"Penso che potrebbero avere un grande impatto sui tassi di vaccinazione se, diciamo, una manciata di giocatori dei tour maschili e femminili dicessero: 'Sì, mi sono appena vaccinato'".

Tuttavia, Washington, che dice di essere vaccinato, non crede necessariamente che i giocatori abbiano la responsabilità di usare le loro piattaforme per chiedere pubblicamente agli altri di vaccinarsi.

Piuttosto, ritiene che abbiano la stessa responsabilità del pubblico in generale di farlo per proteggere se stessi e coloro che li circondano.

"Ogni individuo vede la parola 'responsabilità' in modo diverso", spiega. Personalmente ritengo che sia responsabilità di tutti fare il vaccino... Ora, non tutti si sentono a proprio agio nel promuoverlo, nell'uscire allo scoperto e nel parlarne e nel fare il vaccino davanti alle telecamere, perché non sentono che è una loro responsabilità".

Se oggi fossi nel tour, non avrei problemi ad annunciare pubblicamente che sto facendo il vaccino e probabilmente incoraggerei altre persone a fare lo stesso".

All'inizio di quest'anno, il 20 volte campione del Grande Slam Roger Federer ha rivelato di essersi vaccinato, mentre anche il rivale di sempre Rafael Nadal ha sostenuto pubblicamente le vaccinazioni.

Esitazione sui vaccini

La scorsa settimana, alla CNN, il dottor Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha delineato una tempistica del 2022 per il momento in cui "inizieremo ad avere un buon controllo" sulla Covid-19 negli Stati Uniti - se le vaccinazioni aumenteranno.

"Si tratta di capire quante persone si vaccinano, quante persone si fanno avanti e dicono: "Ne abbiamo abbastanza, dobbiamo porre fine a questa terribile epidemia che ha completamente sconvolto le nostre vite"", ha dichiarato il dottor Fauci martedì alla CBS This Morning.

Ma il messaggio lanciato da Fauci e da altri importanti esperti di salute pubblica in tutto il mondo non sembra essere convincente per molti tennisti d'élite.

I recenti commenti di Tsitsipas sono stati sufficienti ad attirare la replica del governo greco, con il portavoce Giannis Oikonomou che ha dichiarato che il 23enne "non ha le conoscenze e gli studi per valutare la necessità delle vaccinazioni".

Prima dell'inizio degli US Open, l'agente di Tsitsipas non ha risposto alla domanda della CNN se fosse stato vaccinato dopo i commenti di Oikonomou.

In una dichiarazione inviata alla CNN, un portavoce dell'ITF, l'organo di governo del tennis mondiale, ha affermato che: "L'ITF continua ad aggiornare i protocolli che tutti i tornei e i partecipanti autorizzati dall'ITF devono seguire per mitigare il rischio di esposizione e diffusione del Covid-19".

"Pur rimanendo una decisione personale per ogni individuo, incoraggiamo vivamente tutti i partecipanti agli eventi ITF a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 non appena sarà disponibile, al fine di proteggere ulteriormente se stessi e gli altri.

"È nell'interesse di tutti che le restrizioni possano essere responsabilmente alleggerite a beneficio dei partecipanti, degli organizzatori dei tornei e della comunità in generale".

Regole degli US Open

Ma mentre centinaia di tennisti arrivano da tutto il mondo, ci sono potenziali conseguenze reali per i newyorkesi, non ultime le persone che lavorano dietro le quinte degli US Open.

Sabato la United States Tennis Association (USTA) ha annunciato che l'ufficio del sindaco di New York imporrà agli spettatori la prova della vaccinazione COVID-19 per l'ingresso a gran parte degli US Open, cosa che in precedenza non avveniva.

"Data la continua evoluzione della variante Delta e in linea con la nostra intenzione di mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei nostri tifosi, l'USTA estenderà l'obbligo del sindaco a tutti i possessori di biglietti degli US Open di età pari o superiore ai 12 anni", si legge nel comunicato.

"Tutti i partecipanti agli US Open con biglietti per l'Arthur Ashe Stadium, il Louis Armstrong Stadium, il Grandstand o i campi degli US Open dovranno fornire la prova di aver effettuato almeno una dose di vaccino COVID-19 per poter accedere ai campi dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center".

Il regolamento degli US Open prevede che anche gli ospiti che partecipano al torneo, come i giocatori, debbano dimostrare di essere vaccinati nelle aree di ristoro interne a causa del recente ordine esecutivo della città di New York.

I giocatori dovranno esibire un documento di vaccinazione anche per mangiare nei ristoranti della sede degli US Open a Flushing Meadows - e in ogni altro luogo di New York - ma l'obbligo di vaccinazione per gli eventi al chiuso non si applicherà agli eventi collaterali al torneo, come le conferenze stampa, a meno che non siano residenti in città.

Le regole degli US Open impongono ai giocatori di sottoporsi al test Covid all'arrivo, ma non dovranno autoisolarsi in attesa del risultato.

In una dichiarazione inviata alla CNN, un portavoce dell'ATP ha affermato che: "La vaccinazione aiuta anche i giocatori a ridurre il rischio di essere esclusi dalle competizioni, in virtù di un caso positivo o di un contatto stretto".

"Rafforziamo regolarmente questa posizione nella nostra comunicazione ai giocatori, che negli ultimi mesi ha incluso diverse sessioni virtuali con esperti medici sull'argomento".

La scorsa settimana la direttrice degli US Open Stacey Allaster ha citato il tasso di vaccinazione della città di New York, pari a quasi il 70%, come una delle ragioni per cui gli organizzatori sostengono i loro protocolli del torneo.

I tifosi che riempiranno gli spalti di Flushing Meadows saranno in netto contrasto con l'edizione 2020 del torneo, che si è svolta interamente a porte chiuse e che ha richiesto ai giocatori di rimanere per lo più all'interno della "bolla" degli US Open.

Una tennista di spicco si è già dovuta ritirare dagli imminenti US Open dopo essere risultata positiva al Covid-19.

L'americana Sofia Kenin, campionessa degli Australian Open 2020 e attualmente quinta al mondo, ha dichiarato sui social media di essere vaccinata e che i suoi sintomi sono "abbastanza lievi".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com