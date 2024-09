Gli ordini industriali tedeschi hanno visto per la prima volta un aumento, segnando un aumento della domanda.

Per la prima volta quest'anno, il portafoglio ordini dell'industria tedesca ha registrato una tendenza al rialzo a luglio. Il numero di ordini in sospeso ha registrato un aumento del 1,0% rispetto a giugno, principalmente a causa di un aumento degli ordini di grandi dimensioni, come riportato dall'Ufficio federale di statistica il 27 luglio. Si tratta del primo aumento del portafoglio ordini dal dicembre 2023, secondo il rapporto.

Tuttavia, gli esperti non prevedono ancora un significativo recupero. "La diminuzione degli ordini viene in parte frenata da questi grandi ordini", ha dichiarato Alexander Krüger, chief economist di Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. "Al massimo c'è una debole possibilità che si inizi un'inversione di tendenza". Il settore ha registrato un'aspettata performance positiva nella seconda metà dell'anno grazie a questi grandi ordini. Gli ordini sono aumentati del 2,9% rispetto al mese precedente a luglio, segnando il secondo mese consecutivo di espansione. Tuttavia, questa impressionante crescita è attribuibile esclusivamente a questi grandi ordini. In loro assenza, gli ordini sarebbero diminuiti dello 0,4%. "L'aumento del portafoglio ordini di luglio non deve essere esagerato", ha avvertito Cyrus de la Rubia, chief economist della Hamburg Commercial Bank.

Il portafoglio ordini nazionale è aumentato del 2,1% a luglio, mentre quello estero del 0,4%. Il miglioramento del settore è stato principalmente guidato dalla produzione di diversi veicoli, che include aerei, navi, treni e veicoli militari, con un aumento del 2,6% grazie a diversi grandi ordini. Il positivo contributo è stato dato anche dall'aumento degli ordini per i produttori di attrezzature elettriche (+3,4%). Tuttavia, il settore della machinery ha registrato un calo dell'1,0%.

La copertura del portafoglio ordini dell'industria si è leggermente estesa a 7,3 mesi a luglio. Questo indicatore indica il numero di mesi che le aziende teoricamente avrebbero bisogno per mantenere il loro tasso di produzione attuale senza acquisire nuovi ordini per soddisfare quelli esistenti.

L'aumento del portafoglio ordini a luglio può essere attribuito principalmente a un aumento degli ordini di grandi dimensioni nel settore della produzione. Questo aumento degli ordini di produzione ha contribuito a mitigare l'overall decrease degli ordini all'interno del settore.

Leggi anche: