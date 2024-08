Gli ordini di grandi dimensioni aumentano gli utili della Siemens

Siemens registra risultati significativamente migliori nell'ultimo trimestre rispetto all'anno scorso - ma un settore chiave continua a lottare con la debole domanda.

Siemens ha beneficiato di grandi ordini per software industriali in primavera, bilanciando il business dell'automazione in difficoltà. Il CEO di Siemens, Roland Busch, ha dichiarato che l'azienda nel suo insieme è cresciuta in modo redditizio. "Il business dell'automazione industriale rimane challenging", ha aggiunto. Questo business è stato un problema per Siemens per qualche tempo. La divisione Digital Industries, che include il business dell'automazione, sta risentendo dell'esitazione globale dei clienti nell'investire e gli inventari sono pieni. Di conseguenza, gli ordini per la tecnologia dell'automazione sono diminuiti.

La divisione ha ricevuto il 20% in più di ordini complessivi, grazie al fiorente business con le licenze del software. Ora, la divisione genera il 20% delle sue entrate dal software - i profitti in quest'area sono aumentati di oltre l'80% nell'ultimo anno.

A livello di gruppo, le entrate sono aumentate del 5% a €18,9 miliardi nell'ultimo trimestre, ha annunciato Siemens. Il profitto del business industriale è aumentato del 11% a €3 miliardi. Gli analisti intervistati dall'azienda avevano previsto utili di €18,9 miliardi e un profitto del business industriale di €2,8 miliardi.

Ordini dalla Cina aumentano

Il segmento Digital Industries è solitamente il migliore del gruppo Siemens, ma attualmente il business dell'automazione lì sta risentendo della debole domanda e della bassa utilizzazione delle capacità. Insieme agli inventari pieni, il business è anche più difficile per i clienti. Tuttavia, gli ordini dal mercato importante della Cina sono aumentati.

Questa debolezza attuale non sembra danneggiare il capo del Digital Industries, Cedrik Neike. Il giorno prima dell'annuncio dei risultati, Siemens ha rivelato che il suo contratto è stato prorogato fino al 2030. Neike è visto come un possibile successore a lungo termine del CEO Busch attuale. L'altro grande segmento, Smart Infrastructure (SI), ha performato bene in generale, con un business particolarmente forte negli Stati Uniti. Il più piccolo segmento della ferrovia, Mobility, ha anche performato bene.

Proiezione confermata, ma leggermente più cauta

Data la situazione attuale, Siemens ha confermato la sua proiezione per il resto del suo anno fiscale, che termina in settembre. Tuttavia, la divisione tra il performante Smart Infrastructure segment e il lottante Digital Industries è evidente anche qui: mentre la margine per DI è prevista all'estremità inferiore della precedente indicazione, è prevista all'estremità superiore per SI.

Gli ordini erano il 15% inferiori rispetto all'anno precedente, ma superiori alle previsioni degli analisti. Ciò è stato principalmente dovuto a una significativa diminuzione degli ordini nel segmento Mobility: nel 2023, l'area ha ricevuto un ordine

