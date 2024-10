Gli ordini commerciali registrano un calo significativo dopo un precedente picco.

Germania, in quanto nazione industriale di primo piano, sta attualmente affrontando sfide nel suo settore industriale. Questo settore sembra essere in difficoltà poiché gli ordini sono diminuiti di quasi il sei percento ad agosto, influenzando settori importanti come l'automotive, i chimici e la meccanica. Gli esperti vedono questo come un'altra preoccupante tendenza.

La nuova attività del settore industriale ha subito un crollo, aggravando ulteriormente la crisi. Dopo due aumenti consecutivi, gli ordini sono diminuiti del 5,8 percento ad agosto rispetto al mese precedente, segnando il calo più netto dal gennaio, secondo l'Ufficio Federale di Statistica. Gli economisti avevano previsto un calo del solo 2,0 percento. Tuttavia, l'aumento rivisto degli ordini per luglio è stato più alto di quanto inizialmente segnalato, pari al 3,9 percento invece del 2,9 percento.

Gli ordini interni hanno registrato una diminuzione del 10,9 percento ad agosto, mentre quelli esteri hanno subito un lieve calo del 2,2 percento. Gli ordini dai paesi dell'area euro sono diminuiti significativamente del 10,5 percento, mentre quelli dal resto del mondo sono aumentati del 3,4 percento.

L'esperto di LBBW Jens-Oliver Niklasch ha commentato: "Gli indicatori leader stanno cadendo, le previsioni vengono riviste al ribasso e le brutte notizie continuano ad arrivare. Tutto sembra portare verso una recessione". Il capo economista di Commerzbank Jörg Krämer ha descritto i dati come una delusione, prevedendo che il prodotto interno lordo potrebbe al massimo stagnare nella seconda metà dell'anno. "Non c'è alcun segno della tanto attesa ripresa economica".

Le prestazioni di agosto possono essere attribuite allo sviluppo degli ordini di grandi dimensioni. Senza questi, gli ordini sarebbero diminuiti solo del 3,4 percento. "Tuttavia, le speranze che gli ordini potessero aver toccato il fondo sono ora infrante", ha spiegato il Ministero Federale dell'Economia. "Data la persistente debolezza della domanda e il peggioramento continuo del sentiment degli affari, sembra improbabile una significativa ripresa della produzione industriale nella seconda metà del 2024".

Sebastian Dullien, direttore scientifico dell'Istituto IMK affiliato ai sindacati, ha sottolineato che i tre principali settori dell'industria tedesca - automotive, meccanica e chimica - sono tutti colpiti dal calo. L'IMK prevede attualmente un PIL stagnante per quest'anno e una crescita del 0,7 percento per l'anno successivo. "La situazione attuale nel settore industriale rappresenta un rischio al ribasso per questa già pessimistica previsione", ha aggiunto Dullien, sostenendo che, dati i

