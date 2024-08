- Gli oppositori sono impegnati in accese lotte durante la campagna elettorale.

C'è tensione in corso tra La Sinistra e il movimento di Sahra Wagenknecht (BSW) durante la campagna elettorale in Sassonia. La presidente del BSW, Sabine Zimmermann, ha invitato La Sinistra a evitare di diffondere informazioni errate durante la campagna. Ha espresso preoccupazione per le affermazioni false diffuse dalla presidente della Sinistra, Susanne Schaper, per screditare il BSW, come ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. "Dovremmo sforzarci di mantenere il dibattito elettorale sui fatti", ha dichiarato Zimmermann.

La presidente della Sinistra ha accusato il BSW di promuovere la ricerca militare nelle università della Sassonia attraverso Wahl-O-Mat. Zimmermann ha risposto che l'Articolo 5 della Costituzione garantisce la libertà di ricerca e che i campi di ricerca non possono essere limitati. Tuttavia, questo non significa che il BSW appoggi tale ricerca. Il BSW ha chiarito la sua posizione in una risposta dettagliata a Wahl-O-Mat e si batte per il volontario abbandono della ricerca militare.

"Il BSW ha sostenuto l'idea 'La ricerca militare deve essere permessa nelle università dello Stato libero' - questo si può trovare in Wahl-O-Mat", ha argomentato il responsabile degli affari del partito della Sinistra, Lars Kleba. "Questi individui hanno un rapporto strategico con la verità. Questo è ulteriormente evidente nella loro affermazione diffamatoria che la Sinistra ha trascurato questioni sociali critiche come la cura, i salari o l'istruzione", ha dichiarato Kleba.

L'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) si è separata dalla Sinistra in autunno 2023. Negli attuali sondaggi, il BSW ottiene fino al 15% dei consensi in Sassonia. Al contrario, la Sinistra è attualmente al 3-5% e potrebbe non ottenere il ritorno in parlamento. L'obiettivo è ottenere due seggi diretti a Lipsia. In caso di vittoria di questi seggi, la Sinistra sarebbe rappresentata anche nel parlamento regionale attraverso i candidati della lista, a condizione della percentuale di voti.

