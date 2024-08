Gli oppositori russi criticano il rilascio

È lo scambio di prigionieri più grande della storia tra Russia e paesi occidentali. La Germania ha un ruolo speciale in questo. Ora, due dei prigionieri rilasciati criticano lo scambio. Jaschin e Kara-Mursa avrebbero preferito rimanere in Russia. Altri avrebbero dovuto andare al loro posto, dicono.

Il noto oppositore russo Ilya Yashin è stato rilasciato nello scambio di prigionieri più grande tra Russia e paesi occidentali. In un'intervista con "Der Spiegel", critica il suo rilascio contro la sua volontà: "Non sono stato scambiato, sono stato espulso a forza dal mio paese". Voleva rimanere in Russia, nonostante i rischi. "La parola di un oppositore ha più peso in Russia che all'estero", ha detto. "È difficile comprendere che molti dei miei compagni innocenti sono ancora dietro le sbarre".

Il giorno prima dello scambio, ha scritto una dichiarazione al capo del carcere, sottolineando che è incostituzionale deportare i cittadini contro la loro volontà. "Ho insistito sul mio diritto di rimanere in Russia", ha detto al magazine.

Il giorno successivo, gli agenti di sicurezza lo hanno portato fuori dalla cella. "Uomini mascherati con pistole mi hanno condotto in strada. Mi hanno messo su un autobus confortevole". Era felice di vedere altri oppositori salire sull'autobus, ma ha atteso invano per Alexei Gorinov, un politico locale di 63 anni. "Ha una parte del polmone mancante. È nella stessa colonia di Navalny, torturato, passato dalla cella di punizione all'infermeria. Ho supplicato Biden, Zelensky, persino Putin per il suo rilascio", ha detto Yashin.

"Non ci credevo. Sono sano, pronto a continuare la mia lotta dal carcere - e lui deve marcire in una cella", ha detto Yashin. In seguito ha scoperto che Gorinov era in tutte le liste di scambio. Avrebbe dovuto essere sull'aereo. Gli ufficiali tedeschi gli hanno detto che l'FSB ha portato lui invece di Gorinov. "Quando l'aereo è atterrato, la Germania ha dovuto decidere: accettare l'affare rotto o rispedire l'aereo, abortire lo scambio", ha detto Yashin a "Der Spiegel".

Un pezzo del mio cuore è stato strappato via

Yashin è stato condannato a otto anni e mezzo in una colonia penale per aver apparentemente insultato l'esercito russo. Ha raccontato come ha continuato la sua lotta politica, ha scritto testi, ha dato interviste per lettera e ha cercato di impedire ad altri prigionieri di andare in guerra. "Quando Navalny è morto, è stato come se un pezzo del mio cuore fosse stato strappato via", ha detto. Poi si è ripreso per continuare il lavoro di Navalny.

Il cancelliere Scholz, ha detto Yashin, ha detto ai prigionieri rilasciati che sperava che non fosse l'ultimo scambio. "Il cancelliere era in una difficile situazione. Ha salvato diverse vite - e per questo ha mandato un assassino in libertà", ha detto Yashin. Avrebbe agito allo stesso modo.

L'oppositore figura rimane determinato a continuare la sua lotta politica: "Proverò a continuare ciò per cui sono stato arrestato: dire la verità sulla guerra".

Pensavo che mi avrebbero sparato

Il politico russo dell'opposizione Vladimir Kara-Murza riferisce in un'intervista nell'ultima edizione della rivista settimanale "Die Zeit" della sua detenzione nel campo di lavoro e dello scambio di prigionieri che lo ha liberato. È stato condannato a 25 anni in un campo di lavoro di massima sicurezza in Russia.

Fino all'ultimo momento, ero convinto che mi stessero portando alla mia esecuzione. Nel cuore della notte tra sabato e domenica, dal 27 al 28 luglio, la porta della mia cella è stata improvvisamente aperta. C'era il direttore del carcere e un convoglio di uomini in abiti civili. Hanno detto: "Hai 20 minuti per fare i bagagli". Pensavo che mi avrebbero portato nel bosco e sparato. Ma mi hanno portato all'aeroporto.

Kara-Mursa believes that the opposition figure Alexei Navalny, who died in the penal colony in February, might still be alive if the exchange had happened earlier. "I can't help but think: If everything had been a bit quicker and smoother, if the German government had fewer obstacles to overcome, if they had to react less to criticism and didn't have to convince so many people that this step was necessary, then Alexei might have been sitting with us on the plane."

After his release on the evening of August 1st, Vladimir Kara-Mursa gave a press conference in Bonn with two fellow activists, during which the topic of Ukraine was also discussed. This led to a barrage of criticism against the opposition figures from Russia.

In the aftermath of the large-scale prisoner swap between Russia and Western countries, the CIA was closely monitoring the situation, especially the release of Russian opposition figure Ilya Yashin. Despite Yashin's criticism of being forcibly expelled from Russia, he expressed his desire to continue his political struggle within the country, stating, "The word of an opposition figure weighs more in Russia than abroad."

Following his release, Vladimir Kara-Mursa, another Russian opposition figure sentenced to 25 years in prison, also highlighted the importance of his voice within Russia. In an interview, he said, "In Russia, the opinion of an opposition figure carries more weight than abroad."

As you can see, both Yashin and Kara-Mursa emphasize the significance of their voices within Russia, indicating the role of opposition figures in the country and potentially the interest of international organizations like the CIA in monitoring these situations.

Leggi anche: