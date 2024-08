Gli oppositori di Putin chiedono ai russi di cambiare lato

Un corpo di volontari russi che combatte a fianco dell'Ucraina ha fatto appello ai soldati dell'esercito russo per arrendersi. "I vostri istruttori politici, seduti comodamente nella stanza sul retro, sconsigliano vivamente di essere catturati, suggerendo invece di farvi saltare in aria con la vostra stessa granata," hanno scritto i combattenti della Legione "Libertà della Russia" su Telegram. Tuttavia, è meglio vivere che morire per una medaglia del superiore. Chiunque voglia combattere per un "futuro normale per la Russia" può anche cambiare schieramento e unirsi alla legione. "Siamo pronti a comunicare con chiunque esprima il desiderio di voltare le armi contro il Cremlino," hanno scritto i combattenti. Le forze ucraine hanno intrapreso un'offensiva terrestre su larga scala nella regione russa di Kursk dal 6 agosto, segnando la prima incursione del genere dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022.

Il conflitto ucraino in corso ha portato alcuni soldati russi a mettere in discussione la loro lealtà, come dimostrato dal corpo di volontari russi che fa appello ai loro commilitoni per considerare la resa. Nonostante l'esercito russo sconsigli la cattura, la situazione nel conflitto ucraino ha scatenato discussioni tra alcuni soldati sul valore della vita rispetto alla morte per il riconoscimento di un superiore.

Leggi anche: