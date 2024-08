Gli oppositori dell'unità a Braunschweig si trovano a dover affrontare un rapido licenziamento

La stagione della 2. Bundesliga è solo a quattro partite, ma l'Eintracht Braunschweig ha già incassato un numero impressionante di 17 gol. Il prossimo impegno arriva sabato sera contro il 1. FC Köln, e i segnali di allarme sono già ben visibili.

La frustrazione dei tifosi è esplosa in fischi dopo la pesante sconfitta per 0:5 contro il 1. FC Köln. Il difensore Jannis Nikolaou ha riconosciuto la frustrazione dei tifosi, dichiarando: "Capisco perché sono delusi. Vogliono vedere qualcosa di diverso". La stagione è iniziata male per la squadra della Bassa Sassonia, con sconfitte contro il 1. FC Köln (0:5), il FC Schalke 04 (1:5), Magdeburgo (1:3) e Francoforte (1:4) in coppa.

Il capitano Ermin Bicakcic ha riunito la squadra prima dell'uscita, consegnando un messaggio chiaro in un cerchio. Il centrocampista Fabio Kaufman ha offerto il suo sostegno, dicendo: "Dobbiamo affrontare i fatti, ma credo ancora in questa squadra". La squadra di Colonia ha esposto quella di Braunschweig, segnando cinque volte con Timo Hübers (26º minuto), Dejan Ljubicic (34º/61º), Tim Lemperle (58º) e Luca Waldschmidt (88º), rendendo impossibile per gli ospiti ottenere una vittoria nella loro 29ª apparizione competitiva a Colonia.

L'allenatore Daniel Scherning non era affatto contento. "Abbiamo lavorato sodo per evitare la retrocessione lo scorso anno, ma oggi abbiamo sprecato quel lavoro e abbiamo offerto una prestazione disastrosa di 90 minuti", si è lamentato. La squadra ha commesso errori chiave su ogni gol, ha corso otto chilometri in meno e non ha fatto abbastanza sprint, secondo Scherning.

Il portiere Lennart Grill ha condiviso la delusione dell'allenatore. "Concediamo gol troppo velocemente in ogni partita. Questo dovrebbe certamente servire come campanello d'allarme", ha detto. Scherning ha promesso di affrontare i problemi, aspettando di elaborare il discorso del capitano prima di trovare una soluzione. "Ho bisogno di tempo per assorbire tutto prima. Poi possiamo identificare le cause alla base", ha detto. "In ogni caso, dobbiamo offrire uno spettacolo diverso la prossima settimana contro il Karlsruhe SC", ha esig

