Gli oppositori dell'unità a Braunschweig hanno facilmente i loro argomenti respinti o ignorati.

La stagione della 2. Bundesliga è ancora giovane, con solo quattro partite giocate, ma l'Eintracht Braunschweig ha già incassato un'impressionante quantità di 17 gol. Il prossimo ostacolo è in programma per sabato sera contro il 1. FC Köln. Gli allarmi sono già scattati e l'allenatore è chiaro nel suo messaggio.

Dopo i primi cinque gol, i professionisti dell'Eintracht Braunschweig sono stati accolti dall'ira dei loro tifosi sugli spalti. Il difensore Jannis Nikolaou ha condiviso la frustrazione dei tifosi dopo la sconfitta per 0-5 contro il 1. FC Köln, dichiarando: "Capisco la loro delusione. Si aspettavano qualcosa di diverso". Insieme a una sconfitta per 1-5 contro lo Schalke 04, una sconfitta per 1-3 contro Magdeburgo e una successiva sconfitta per 1-4 in Coppa contro Francoforte, l'inizio di stagione della squadra della Bassa Sassonia non potrebbe essere peggiore, con la squadra che occupa l'ultima posizione in classifica.

Prima di affrontare i tifosi, il capitano della squadra Ermin Bicakcic ha parlato apertamente con la squadra in un cerchio. "Dobbiamo guardarci dentro. Tuttavia, ho fiducia nella nostra squadra", ha detto il centrocampista Fabio Kaufmann. Prima della partita, la squadra è stata travolta dal Colonia e ha subito cinque gol da Timo Hübers (26º minuto), Dejan Ljubicic (34º/61º), Tim Lemperle (58º) e Luca Waldschmidt (88º). Gli ospiti non sono riusciti a ottenere la vittoria despite the 29th appearance in Cologne.

L'allenatore Daniel Scherning era furioso. "Abbiamo lavorato duramente lo scorso anno per ottenere un posto in campionato. Oggi lo abbiamo perso e abbiamo consegnato un disastro di 90 minuti". L'allenatore dell'Eintracht non era soddisfatto delle prestazioni della squadra, attribuendo gli errori della squadra all'eccesso di zelo. "Ci siamo affrettati disordinatamente per ogni gol, abbiamo coperto otto chilometri in meno e fatto meno sprint. È un numero significativo", ha spiegato Scherning.

La serie di 17 gol in quattro partite ha ovviamente influito sul portiere Lennart Grill. "La stessa situazione si ripete in ogni partita: concediamo troppo facilmente", ha detto il portiere di Braunschweig. "Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme". Il messaggio dell'allenatore durante la riunione post-partita di sabato includeva la necessità di far sedimentare le cose e di identificare le cause. "Comunque, dobbiamo presentare un'immagine diversa la prossima settimana contro il Karlsruhe SC", ha esig

