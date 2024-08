- Gli oppositori del turismo di massa si manifestano a Ballermann

A Mallorca, i locali hanno protestato nuovamente contro il turismo di massa. Circa un centinaio di persone ha occupato simbolicamente la spiaggia del Ballermann, particolarmente popolare tra i tedeschi.

"Vogliamo ricordare, anche se solo per poche ore, che la spiaggia appartiene a tutti i mallorchesi", ha detto l'attivista Eloy al "Diario de Mallorca". I turisti che scattavano foto all'azione e ai cartelli come "Occupy our beaches" o semplicemente "Basta" hanno capito questo. "L'azione non è contro di loro, ma contro il modello turistico", ha detto Eloy.

Azioni simili sono già state organizzate diverse volte sull'isola preferita per le vacanze dei tedeschi: diverse decine di migliaia di persone hanno partecipato a due manifestazioni pacifiche a Palma contro gli eccessi del turismo nei mesi di maggio e giugno.

Azioni di protesta simili si sono verificate anche in altri centri turistici in Spagna. I critici si lamentano in particolare del costo della vita elevato e della scarsità di alloggi accessibili a causa dell'afflusso di massa di turisti.

Finora, tutte le manifestazioni sono state pacifiche. Tuttavia, sono comparsi anche slogan graffiti brutti a Mallorca, come riportato dal "Mallorcamagazin" e dalla "Mallorca Zeitung". "Uccidi un turista" o "Il turismo rende liberi" in tedesco. Probabilmente un riferimento al cinico slogan nazista "Arbeit macht frei" sopra i cancelli dei campi di concentramento.

