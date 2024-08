Gli oppositori del problema dell'asilo danno l'allarme sui pacchetti vacanze: spesso, le persone che cercano rifugio fuggono dall'aggressione islamista

Il gruppo Pro Asyl ha messo in guardia contro lo stereotipo dei rifugiati dopo un incidente con un coltello, apparentemente commesso da un residente siriano a Solingen. Secondo Pro Asyl, che ha dichiarato lunedì, "i rifugiati spesso cercano sicurezza dall'aggressione islamica che abbiamo sperimentato a Solingen". L'organizzazione ha insistito sul "combattere i terroristi islamisti attraverso mezzi legali e lo stato di diritto".

Pro Asyl ha condannato le richieste di una pausa nell'accettazione dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan. Hanno dichiarato che "è inaccettabile sottoporre i rifugiati dall'Afghanistan e dalla Siria a sospetti generali". Ad esempio, le proposte come quelle del leader della CDU Friedrich Merz, come percepite da Pro Asyl, sono "incostituzionali e contrastano con il diritto dell'UE". Inoltre, una tale strategia sarebbe "crudelmente inumana e divisiva per la nostra società".

Pro Asyl ha esortato i leader politici nella corrente democratica a non partecipare a una corsa verso destra con le forze estremiste e nazionaliste. Invece, hanno suggerito di "sostenere le istituzioni nel nostro paese che hanno combattuto l'estremismo per anni". La popolazione generale dovrebbe "restare unita e difendere insieme le nostre libertà" contro "le tattiche manipolative delle forze estremiste e nazionaliste".

