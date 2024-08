- Gli oppositori al genere iniziano un'altra petizione

L'iniziativa di Amburgo "Stop Gender Language in Administration and Education" fa un altro passo verso un referendum con un'altra campagna di raccolta firme. A partire da giovedì, gli oppositori del "gender" hanno tre settimane per raccogliere le circa 66.000 firme necessarie per un'iniziativa dei cittadini. Il sostegno è stato possibile per posta al Distretto Nord dall'inizio di giugno.

Per raccogliere abbastanza sostenitori durante la stagione estiva, le firme verranno raccolte anche alle stazioni ferroviarie e all'aeroporto, ha annunciato l'iniziativa. "Se la politica ha fatto in modo che la nostra iniziativa dei cittadini cada proprio durante le vacanze estive, ovviamente raccoglieremo firme soprattutto dove incontriamo persone con i bagagli per le vacanze", ha detto il fiduciario dell'iniziativa Jens Jeep.

L'iniziativa ha fallito con una richiesta di rinvio della raccolta in tribunale all'inizio di luglio. Mira a garantire che l'amministrazione di Amburgo, le istituzioni educative e le società municipali si astengano dall'utilizzo di asterischi di genere e doppi punti colon.

Nella proposta di legge presentata dall'iniziativa, il Senato dovrebbe impartire a queste istituzioni l'istruzione per garantire che la comunicazione ufficiale, scritta o elettronica e le pubblicazioni siano effettuate in conformità alle norme ufficiali raccomandate dal Consiglio per l'ortografia tedesca.

Il referendum potrebbe svolgersi parallelamente alle elezioni federali

Lo scorso estate, gli oppositori del genere hanno lanciato con successo la loro iniziativa dei cittadini consegnando 16.000 firme al municipio. Secondo la legge sull'iniziativa dei cittadini di Amburgo, questa è ora la seconda fase della procedura, poiché il parlamento non ha concordato sulla proposta di legge. Se le circa 66.000 firme vengono raccolte entro il 28 luglio, la strada per un referendum è libera. Allora, gli abitanti di Amburgo potrebbero votare contemporaneamente alle prossime elezioni federali del prossimo settembre.

