- Gli operatori di controllo del traffico aereo in Germania sono vittime di attacchi informatici

Il controllo del traffico aereo Germania (ATC Germania), situato vicino a Francoforte sul Meno a Langen, ha subito un attacco informatico. "Il nostro sistema di comunicazione interno è stato compromesso, stiamo attualmente lavorando per risolvere il problema", ha comunicato un rappresentante di ATC Germania all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. Sono in corso sforzi per limitare i danni. Il flusso del traffico aereo rimane ininterrotto e opera normalmente. In precedenza, Bayerischer Rundfunk aveva riferito questo.

L'attacco è avvenuto di recente e non è chiaro se siano stati violati dati. Le autorità competenti sono state informate, come ha sottolineato il rappresentante.

Rapporti di notizie: gruppo di hacker sospettato implicato

Il Ministero dei Trasporti tedesco ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sull'episodio e ha invece reindirizzato le domande ad ATC Germania. L'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione (BfV) ha riconosciuto l'incidente: "Siamo a conoscenza di questo attacco e lo stiamo gestendo", ha affermato un portavoce del BfV. Purtroppo, non è stato possibile fornire ulteriori informazioni, come i possibili responsabili, al momento.

Stando al report di Bayerischer Rundfunk, il gruppo di hacker sospettato "APT 28" è collegato all'attacco. Tuttavia, non sono state fornite prove concrete a sostegno di questa affermazione.

Riguardo ad APT 28, il BfV ha rivelato che il gruppo è stato attivo a livello globale almeno dal 2004, principalmente in attività di spionaggio informatico. Lo definiscono "uno dei cyber-attori più attivi e pericolosi a livello mondiale" sul loro sito ufficiale. Il BfV attribuisce APT 28 al servizio di intelligence militare russo "GRU".

