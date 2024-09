Tutte le diciassette performance del loro tour sono state completamente prenotate. - Gli Oasis stanno pensando di fare altre esibizioni dal vivo e di pubblicare un altro album musicale?

I Gallagher, Noel (57) e Liam (51), hanno causato un notevole scalpore con l'annuncio del ritorno degli Oasis. Secondo il tabloid britannico "The Sun", circa 7 milioni di persone hanno manifestato interesse per i 17 concerti nel Regno Unito, in Scozia, Galles e Irlanda annunciati lo scorso sabato (31 agosto), con 1,2 milioni di biglietti disponibili. Una fonte interna ha dichiarato al giornale che "milioni di fan degli Oasis rimarranno delusi oggi", aggiungendo che Noel e Liam stanno valutando l'aggiunta di ulteriori date. Il tour di reunion del 2023 è pensato per i fan più fedeli, con l'obiettivo di regalare loro momenti di gioia.

Non Solo un Concerto Nostalgico?

Un'altra fonte confidenziale ha rivelato a "The Sun on Sunday" che Noel Gallagher sta lavorando a nuovi brani e potrebbe chiedere a Liam di registrare alcune voci. "Noel sa che si tratta dei successi, ma non vuole che sia solo un concerto nostalgico", ha dichiarato la fonte. Ha già diverse tracce pronte e, se le cose continueranno ad andare bene con Liam, potrebbe essere qualcosa di straordinario.

A causa dell'enorme affluenza prevista per i loro concerti di reunion del 2025, gli Oasis hanno aggiunto tre date extra al loro tour prima della prevendita. Liam Gallagher ha annunciato personalmente questa notizia sulla piattaforma social X. Oltre ai 14 concerti estivi già annunciati, sono state aggiunte tre date supplementari a causa della forte domanda: al Heaton Park di Manchester il 16 luglio, allo stadio di Wembley di Londra il 30 luglio e a Edimburgo il 12 agosto.

Il 27 agosto 2024, il gruppo ha posto fine alle speculazioni sulla reunion con un post e la didascalia "Sta succedendo, è vero". Hanno annunciato il tour "OASIS LIVE '25", che rappresenterà le uniche date europee dell'anno successivo, con ulteriori date per gli altri continenti in programma.

Dopo anni di contrasti, i fratelli Liam e Noel hanno messo fine agli Oasis nel 2009. La band era nata nel 1991. Dopo lo scioglimento del gruppo, sono circolate voci continue di una reunion degli Oasis.

