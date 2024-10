Gli Oasis rivelano i loro spettacoli negli Stati Uniti

Ascoltate, Yankees! Oasis sta tornando negli USA per il loro tour del 2025! Proprio così, la leggendaria band rock britannica sta tornando a calcare il suolo americano e non potete perdervelo! Come scritto sul loro account Instagram. "È la vostra ultima occasione per dimostrare a tutti di essere stati fan fedeli fin dall'inizio."

Come dichiarato sul loro sito ufficiale, il tour nordamericano partirà il 24 agosto allo Rogers Stadium di Toronto, Ontario, con tappe a Chicago, Illinois, East Rutherford, New Jersey, Los Angeles, California, e Città del Messico, Messico.

"Non ci saranno aumenti improvvisi dei prezzi dei biglietti grazie al sistema di dynamic pricing di Ticketmaster per i concerti di Oasis in Nord America", ha annunciato la loro squadra di gestione su Instagram.** "Anche se il dynamic pricing può aiutare a combattere il fenomeno del scalping e mantenere i prezzi ragionevoli per il pubblico, la forte domanda di biglietti e i malfunzionamenti tecnologici lo rendono meno efficace, causando frustrazione tra i fan."

Per evitare il caos che ha colpito i fan di Oasis in UK e Irlanda, la gestione del gruppo ha scelto di bypassare il sistema di dynamic pricing di Ticketmaster.

L'entusiasmo per il ritorno di Oasis dopo quasi 15 anni di separazione ha portato a un vicino-disastro, con i fan che si sono precipitati per i biglietti e il risultato è stato un caos. L'Autorità della Concorrenza e dei Mercati del Regno Unito (CMA) ha addirittura avviato un'indagine su Ticketmaster per eventuali violazioni delle leggi sulla tutela dei consumatori.

I rappresentanti di Ticketmaster non hanno ancora commentato la situazione a CNN.

Le registrazioni per la pre-vendita del tour nordamericano sono aperte sul sito di Oasis fino a martedì alle 8 del mattino ET, mentre la vendita generale dei biglietti inizia all'ora locale di venerdì a mezzogiorno.

La band ha anche in programma di estendere il tour oltre Europa e Nord America.

"Preparatevi a rendere indimenticabile la vostra estate con un'esperienza musicale unica in uno dei luoghi di intrattenimento durante il tour nordamericano di Oasis."

"Dopo il successo della pre-vendita e della vendita generale per il loro tour nordamericano, i fan possono aspettarsi altre opportunità di intrattenimento mentre Oasis pianifica di estendere il loro tour oltre il Nord America."

