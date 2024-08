In un'ondata di entusiastico attesa per il loro ritorno, Oasis ha annunciato tre concerti aggiuntivi quest'estate nel 2025. Guidati dai fratelli Noel e Liam Gallagher, la band si esibirà in ulteriori performance nella loro città natale di Manchester il 16 luglio, allo stadio di Wembley a Londra il 30 luglio e ad Edimburgo, in Scozia, il 12 agosto. Il cantautore e chitarrista Noel Gallagher ha attribuito i concerti aggiuntivi all'entusiasmo "senza precedenti" dei fan.

In totale, sono previsti 13 concerti nel Regno Unito: cinque ciascuno a Manchester e Londra e tre ad Edimburgo. La lineup include anche concerti a Dublino, in Irlanda, il 16 e il 17 agosto, come annunciato in precedenza. I biglietti per questi eventi saranno in vendita questo sabato.

Si vocifera di un tour più ampio, che potrebbe estendersi al Nord America. Il sito web del gruppo suggerisce l'intenzione di portare "Oasis Live '25" in altri continenti al di fuori dell'Europa l'anno prossimo.

La band iconica ha annunciato la sua reunion di martedì, simbolo di quasi 15 anni dalla faida tra i fratelli Gallagher e 30 anni dal lancio del loro album di debutto, "Definitely Maybe".

